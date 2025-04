Silent Reading Party. Abbandona il cellulare e condividi la lettura

Sono tante le particolarità del festival. Con la collaborazione dell’associazione Millimètrica, arrivano per la prima volta a Lucca Città di Carta i Silent Reading party: sarà allestito uno spazio dove abbandonare il cellulare, leggere un buon libro e condividere emozioni scambiandosi consigli di lettura (tutti i giorni 14.30-16).

Lezioni speciali. Il 25 aprile alle 16.30 Sauro Donati, presidente dell’Osservatorio Astronomico di Monte Agliale, (Lucca) struttura nota a livello internazionale per il cospicuo numero di supernove scoperte, terrà una lezione di Astronomia. Mentre, in occasione dei 550 anni dalla nascita di Michelangelo Buonarroti, sabato alle 15, si terrà l’incontro-conferenza con l’Artblogger Antonietta Bandelloni dal titolo ‘Michelangelo e la Pietà vaticana’. Subito dopo, alle 16.15, da non perdere ‘Memoria e identità del Marmo di Carrara. Dal Bagascio ai giorni nostri’, la storia del marmo quale filo conduttore tra i territori italiani ed esteri, portavoce di un’identità socio-culturale di un popolo. L’evento è in collaborazione con il Museo Fantiscritti. Domenica alle 15.15 incontro con Francesca Padovese, book strategist che da circa 10 anni aiuta i professionisti a scrivere il proprio libro.

Al Piano terra grazie a Emporium Athestinum (nella foto) sarà possibile partecipare a 3 tipi di originali workshop: con una antica macchina tipografica si potrà provare l’esperienza di stampare una cartolina del Festival o addirittura creare la sovracoperta per un libro, o, ancora, dare vita a un poster imparando le tecniche degli stampatori.

Vestiti di carta. Cristina Biagi invece porterà frammenti di emozioni in carta. Abiti e dettagli occuperanno angoli di Real Collegio, mentre i ragazzi dell’Indirizzo Moda dell’istituto Isi Sismondi Pacinotti di Pescia, hanno dato vita a modelli in scala di abiti realizzati interamente in carta regalando al Festival ‘Un vestituccio di carta fiorita, esplorazioni geometriche dell’abito di carta’. Al festival ci sarà anche una stanza completamente dedicata ai giochi da tavolo con sessioni dimostrative dalle 10 alle 19 a cura delle associazione “LUDICAmente Aps” e Ludus in Tabula Aps.

Al festival arrivano anche i Punkinari, due calciatori punk, eterni panchinari che trascorrono le partite a scambiarsi battute surreali e riflessioni esistenziali. Sono i protagonisti del Fumetto umoristico di Alessandro Pagani con i disegni di Massimiliano Zatini della casa editrice Nepturanus di Firenze che verrà presentato domenica alle 12.45. Ci sarà tanto spazio per la poesia, a cominciare dal laboratorio per adulti dal titolo ‘Le parole appartengono a tutti – Black Out Poetry Lab, a cura del Collettivo Euphorbia, sabato alle 15.

Quest’anno saranno ben due le antologie che usciranno in occasione della manifestazione create grazie alla collaborazione con realtà del territorio. In anteprima nazionale, sarà presentato il volume “D’ombre e nebulose” (NpS Edizioni), contenente venti racconti fantastici, di autori emergenti, affermati e di giovani talenti delle scuole italiane.