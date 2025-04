Da Red Canzian a Drusilla Foer. Ecco tutti gli ospiti del festival

Da Red Canzian, storico bassista e voce dei Pooh a Drusilla Foer, eccezionalmente nel ruolo di moderatrice, da Lorenzo Zazzeri e Matteo Restivo della Nazionale Italiana di Nuoto, agli scrittori Marco Vichi, Valerio Aiolli, Marco Pardini e Matteo Rubboli, divulgatore storico e fondatore del canale Vanilla Magazine, fino ai lucchesi Stefano Tofani e Andrea Visibelli. Sono questi alcuni tra gli ospiti principali della quarta edizione di Lucca Città di Carta.

Canzian arriva sabato alle 18 intervistato dalla giornalista vicentina Margherita Grotto a proposito del suo libro ‘Centoparole per raccontare una vita’ (Sperling & Kupfer). Canzian ripercorrerà la sua carriera e la sua vita e non mancherà lo spazio per il firmacopie a tutti i presenti in sala (tutti i libri sono acquistabili durante le presentazioni grazie alla collaborazione con la Libreria Fuori Porta).

In questo mondo attraversato per lo più da influencer dell’apparenza, esistono anche persone che continuano a credere nel valore dell’impegno e del merito, diventando, soprattutto per i giovani, modelli ed esempi “sani” da seguire. Stiamo parlando di Lorenzo Zazzeri e Matteo Restivo, due protagonisti della Nazionale Italiana di Nuoto e non solo, che sbarcheranno al Festival Lucca Città di Carta domenica alle 11 per un incontro aperto a tutti sul loro libro ‘Laurearsi campioni’ (Lab Dfg). A moderarli il co-direttore del Festival Alessio Del Debbio.

Gianluca Gori, alias Drusilla Foer, sarà invece al Festival domenica alle 18 nell’inusuale ruolo di moderatrice del libro di Katia Lari Faccenda, amica storica di Drusilla. Il volume si intitola ‘Le tre domande dell’angelo’ ed è un romanzo sui generis che si ispira al passaggio emblematico di Jeanne d’Arc nella storia.

Matteo Rubboli, giovane e noto divulgatore storico, in occasione del 25 aprile, alle 18, presenterà ‘Polvere nel vento’ (Electa Young) il suo nuovo, emozionante romanzo, che narra quattro storie di giovani innamorati ambientate nei campi di concentramento di Vorbruck- Schirmeck, Ereda e Auschwitz-Birkenau.

Sabato 26 alle ore 15, moderato da Daniela Tresconi, arriva Marco Pardini, scrittore e naturopata che torna a presentare l’ultimo capito della sua trilogia erboristica: ‘Cercami nella pioggia, la ballata dei semi dormienti’ Pacini Fazzi Editore mentre domenica 27 aprile alle ore 16.45 Stefano Tofani presenta ‘Il giorno della spensieranza’, fresco di stampa, moderato dalla professoressa Cecilia Nelli. Il programma completo sul sito www.luccacittadicarta.it.