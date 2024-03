Sarà una primavera di grandi eventi. Da Verdemura a Fashion Week(end)

Lucca Gustosa apre le porta a una primavera di grandi eventi a Lucca. Una programmazione che clinvolge tutta la città e prende sostanzialmente tutti i fine settimana di qui all’estate.

Vediamo cosa ci aspetta.

Verdemura (5, 6 e 7 aprile). Mostra mercato del giardinaggio e del vivere all’aria aperta. Lungo i viali e sui baluardi delle Mura di Lucca e all’orto botanico, oltre 200 espositori italiani e stranieri incontrano il loro pubblico con le novità di stagione (www.verdemura.it).

Lucca Tattoo Expo (12, 13 e 14 aprile). Artisti tatuatori provenienti ed espositori in arrivo da tutta Italia. Tanti eventi collaterali, musica e stand gastronomici per una tre giorni dedicata all’arte millenaria del tatuaggio. www.luccatattooexpo.it

Lucca Art Fair (19, 20 e 21 aprile). Un grande evento di arte moderna contemporanea che per tre giorni coinvolge artisti, galleristi e pubblico con incontri, mostre ed iniziative culturali. www.luccaartfair.com

Dance Meeting (19 aprile/22 maggio). Un mosaico di eventi che ruota intorno al mondo della danza con danzatori, professionisti e semplici amatori provenienti da tutto il mondo.

Lucca Classica (24-28 aprile). Lucca Classica trasforma la città in un grande palcoscenico diffuso su cui vanno in scena suoni, parole ed emozioni in un percorso tra classicismo, innovazione e contaminazione. www.luccaclassica.it.

Lucca città di carta (26, 27 e 28 aprile). Il festival culturale dedicato ai libri, alla carta, all’arte e alla stampa, ospitato nella cornice storica del Real Collegio di Lucca. www.luccacittadicarta.it

Mostra dei fiori di Santa Zita (27 aprile). Le piazze di Lucca fioriscono nei giorni di Santa Zita con la grande mostra mercato nelle piazze san Frediano e Anfiteatro.

Lucca Half Marathon (5 maggio). La mezza maratona che si corre sulle suggestive Mura di Lucca, il polmone verde della città, tra sport e natura. La gara organizzata dall’associazione Lucca Marathon rappresenta uno degli appuntamenti più attesi da podisti e appassionati di running. www.luccamarathon.it.

Meeting internazionale atletica leggera (19 maggio). Lucca capitale dell’atletica. In gara i migliori atleti assoluti italiani e stranieri sulla pista del Campo Moreno Martini. www.meetinglucca.com

Millemiglia (12 e 13 giugno). La corsa più bella del mondo in città con un doppio appuntamento: mercoledì 12 giugno il Ferrari Tribute e giovedì 13 giugno con la terza giornata di gara e il passaggio degli equipaggi. www.mymiglia.com

Lucca Historiae Fest (21, 22 e 23 giugno). Duemila anni di storia in un giro di Mura. La storia di Lucca come non è mai stata raccontata. Una manifestazione sulla poderosa e antica cinta muraria e in altri luoghi di grande fascino per scoprire e riscoprire le origini e le diverse epoche della città, dai romani ai longobardi, dal Medioevo al Rinascimento a Napoleone e ai Borbone. Ogni baluardo è uno spettacolare viaggio nella Storia. www.luccahistoriaefest.it

Lucca Fashion Week(end) (27, 28 e 29 giugno). Due giorni interamente dedicati alla moda tra luoghi affascinanti e insoliti, piazze e monumenti della città. Una passerella naturale per la seconda edizione di una nuova manifestazione che porta nel cuore di Lucca stilisti, collezioni e brand nazionali per un incontro tra giornalisti specializzati, aperitivi a tema e visite guidate.