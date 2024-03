Santini e Granucci alzano l’asticella “Obiettivi sempre più ambiziosi per far crescere questo evento“

Lucca Gustosa nasce come lo scorso anno come una scommessa dell’amministrazione Pardini. Quella, cioè, di organizzare un evento dedicato al food che fosse capace di mettere insieme le eccellenze culinarie della Lucchesia in modo che i lucchesi e i turisti avessero modo di conoscere quanto di squisito si produca da queste parti.

Ovviamente, la seconda edizione rappresenta una sfida e soprattutto, visto il successo al debutto, obbliga ad alzare l’asticella.

La conferma arriva dalla parole dei due assessori che più da vicino seguono questa manifestazione: Remo Santini (turismo) e Paola Granucci (commercio).

“Lucca Gustosa verso obiettivi sempre più ambiziosi – dice in proposito l’assessore al turismo Remo Santini - Quest’anno, dopo il successo della prima edizione, la manifestazione mira ad ampliare il proprio raggio d’azione tramite sinergie internazionali e di grande valore. Sarà quindi l’occasione per riscoprire le nostre più importanti tradizioni culinarie, ma anche l’opportunità per un confronto prezioso con altre culture e Paesi“.

“Per noi – aggiunge Santini – questa manifestazione deve diventare sempre più importante, perché una città come Lucca ha bisogno di un evento che coinvolga le sue piazze proponendo piatti enogastronomici locali. Sarà una una preziosa occasione – prosegue ancora l’assessore – per tutte le attività di settore e un valore aggiunto per i turisti, che potranno approfittare delle visite guidate gratuite organizzate dal Comune, alla scoperta di luoghi, simboli e aneddoti collegati alla nostrana tradizione culinaria. Il centro storico sarà vetrina di tutte le prelibatezze nostrane e tutta la città sarà coinvolta nei due giorni che consacreranno Lucca come capitale del food, con attività inedite e tante sorprese dal gusto veramente speciale”.

Analogo il pensiero della ‘collega‘ di giunta Paola Granucci: “Una vetrina per le attività ed i prodotti locali – aggiunge l’assessore al commercio – arricchita da sinergie internazionali ed iniziative inedite: così abbiamo pensato la seconda edizione di una manifestazione destinata a crescere sempre più. Sarà l’occasione anche per rilanciare il progetto ‘Botteghe di Paese’ – continua – con il materiale illustrativo dell’iniziativa che sarà disponibile e consultabile per tutto il week end sotto il Loggiato di Palazzo Pretorio, per promuovere e valorizzare quei negozi di vicinato che hanno scritto pagine importanti del nostro commercio territoriale e rappresentano ancora un grande valore aggiunto per la comunità. Arte, gusto e buon cibo saranno le parole chiave di un palinsesto che ci rende davvero orgogliosi e che siamo certi saprà coinvolgere numerosi cittadini e visitatori, alla ricerca dei sapori più autentici del nostro territorio”.