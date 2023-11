Più tutele sul lavoro: "Azione forte sui contratti contro ogni discriminazione"

FIRENZE

"L’educazione alla non violenza e al rispetto è necessaria iniziando dalle scuole, ma per un sindacato come il nostro è importante anche stare vicino alle donne in cerca di aiuto (per questo nelle nostre sedi sono presenti sportelli dedicati al contrasto della violenza di genere e all’aiuto delle donne vittime di violenza) e stare accanto alle associazioni che si occupano di donne nonché collaborare con le Istituzioni, Regione e Comuni ad esempio, anche per quanto riguarda l’opera di informazione e formazione che dobbiamo fare, sulla violenza contro le donne, a partire prima di tutto dalle scuole e dai genitori. Una formazione che deve riguardare anche, ad esempio, le forze di polizia e la magistratura, viste le sentenze emesse, da dove a volte traspare una cultura patriarcale". Per Marisa Grilli, responsabile regionale Coordinamento donne Spi-Cgil, il ruolo del sindacato e anche quello del sindacato pensionati può essere fondamentale in politiche attive contro la violenza di genere: "Non dobbiamo purtroppo dimenticare che la violenza di genere riguarda spesso anche le donne anziane. Noi parliamo di violenza contro le donne – prosegue –, ne parliamo nelle assemblee dei lavoratori, nelle assemblee dei pensionati, come sindacati cerchiamo di lavorare nei contratti per tutelare e difendere le donne, per dare loro quell’indispensabile sostegno e aiuto quando denunciano e magari sono in dipendenza economica dall’uomo. Perché è indubbio che nel lavoro si esercitino forme di violenza contro le donne che, oltre a dover accettare spesso contratti peggiori rispetto agli uomini, devono anche sopportare tutto il lavoro di cura della famiglia, siano bambini o anziani e, chiaramente, anche sul lavoro devono subire questo scotto".

Sandra Nistri