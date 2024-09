Opera sociale, triduo e la Luminara. E’ tempo della Santa Croce. Emozioni e tradizione a braccetto

Ci siamo. Oggi alle 12 i segnali arriveranno chiari e forti con le campane che suoneranno a festa in tutta la diocesi, come nelle domeniche. Poi alle 18 nella Cattedrale appuntamento con i primi vespri presieduti dall’arcivescovo con il servizio musicale della Cappella "S. Cecilia". Intanto alle 19.15 in zona San Frediano si raduneranno le rappresentanze che partecipano alla prima parte della Luminara, quella religiosa. Alle 20, dal Sagrato della Basilica di San Frediano, preghiera d’inizio della Luminara che si snoderà nel centro storico di Lucca con il percorso di sempre per poi terminare in piazza San Martino davanti alla Cattedrale per la celebrazione di conclusione e il Mottettone, quest’ anno scritto dal lucchese di 28 anni, Niccolò Bartolini. La tradizionale composizione musicale legata alla Santa Croce quest’anno si intitola “Ecco il legno della Croce“.

Anche quest’anno non si entrerà in Cattedrale come l’anno scorso: il Volto Santo è in restauro e non può essere omaggiato come da tradizione. La speranza è che i lavori terminino per la festa di Santa Croce del settembre 2025, anno del Giubileo.

Ecco infine il programma del giorno della festa liturgica dell’Esaltazione della Santa Croce: domani sabato 14 settembre in Cattedrale dalle ore 8 alle 10.30 si terrà la celebrazione del sacramento della Penitenza; alle 9 messa, ore 10 Lodi mattutine, ore 10.30 Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Paolo Giulietti. Concelebrano i Vicari episcopali, i Canonici della Cattedrale e i Presbiteri diocesani e religiosi che lo desiderano. Servizio musicale della Cappella "Santa Cecilia".

Poi dalle ore 16 alle 18 celebrazione del sacramento della Penitenza poi alle 17 Secondi Vespri e "stazione" al Volto Santo con il Servizio musicale della Cappella "Santa Cecilia". Alle 18 messa conclusiva della festività. Due le novità di quest’anno. La prima riguarda la presenza in piazza San Martino di un camion con ben sei campane. Si tratta della struttura realizzata dall’Associazione culturale campanari della Beata Vergine di San Luca di Bologna che è gemellata con l’Associazione "Campanari lucchesi" in collaborazione con il Gruppo Campanari "Padre Stanislao Mattei" e con il patrocinio della Federazione Nazionale Suonatori di Campane. Le visite turistiche in cattedrale subiranno alcuni cambiamenti solo nei giorni 13 e 14 settembre. La seconda novità riguarda il montaggio di un maxischermo a lato della chiesa cattedrale in maniera di consentire alle persone che si fermeranno in piazza Antelminelli di poter seguire la fase finale con il “Mottettone”, le preghiere e la benedizione conclusiva.

Per le visite nella Cattedrale oggi giornata di accesso libero per i residenti in provincia di Lucca fino alle 17. Domani Accesso libero in chiesa per tutti, visite a pagamento solo al sarcofago di Ilaria del Carretto.