Largo a famiglie e bambini. Letture, origami e giochi

Per il secondo anno di fila, e visto il successo raccolto nella precedente manifestazione, il festival Lucca Città di Carta prevede un ricco programma di circa trenta eventi dedicato alle famiglie e ai bambini nell’apposita Area della Sala Rodari al primo Piano del Real Collegio.

Lo spazio per l’edizione di quest’anno è curato dalla libreria ‘La Storia Infinita’.

In programma ci sono letture animate, incontri e tanti laboratori per sviluppare la creatività e la voglia di leggere. Programma completo su www.luccacittadicarta.it.

Ci sarà il laboratorio degli origami, realizzato grazie ai kit di carta regalati dall’azienda Kartos, dove i bambini potranno imparate a creare un fiore con l’antica arte giapponese della piegatura della carta e quello per diventare dei piccoli giornalisti di buone notizie.

Tra pagine di giornali e riviste, i bambini, insieme alla giornalista Margherita Grotto, potranno trovare parole che ispirano gioia per creare titoli unici. Ma ci saranno anche tante altre attività e progetti speciali come ‘Cuffie Blu’ sul tema dell’autismo a cura di Rossella Baiocchi e illustrato da Bianca Wolkenstein Braccini. Per i ragazzi appuntamento con Andrea Visibelli che presenta in anteprima il suo nuovo romanzo fantasy ‘Il desiderio di Bran’ (Ed. Il Castoro).

Tra le iniziative più importanti del Festival dedicate ai bambini, ricordiamo il contest per le scuole dell’infanzia e elementari ‘Noi siamo la nostra città’, curato da Maria Pian Michelini, al quale partecipano molte realtà scolastiche del territorio.

Durante il Festival saranno esposte le opere che riproducono l’idea di Lucca in carta e cartone riciclato realizzate dai bambini.