La Tavernetta di Ospedaletto: la tradizione a tavola

Avvolta dalla splendida e fresca pineta del Monte Peglia, la Tavernetta di Ospedaletto di Peppa e Angelino è un ristorante in cui è possibile gustare, in un’atmosfera calda e rustica, tutte le migliori specialità della tradizione umbra. A cominciare dagli irresistibili salumi ed affettati locali, per poi passare ad autentiche prelibatezze che hanno fatto la storia di questi territori, come i fagioli con le cotiche, la coratella (piatto pluripremiato) e tutti i tipi di cacciagione, come il rinomato cinghiale (sempre disponibile) e gli altri prodotti (disponibili solo a caccia aperta). Da non dimenticare i primi piatti della tradizione, come lasagne, gnocchi, tagliatelle e moltissimi altri. Un delizioso vino della casa si abbina bene a un buon pasto. La Tavernetta si trova a Poggio Spaccato, nella frazione di Ospedaletto, nel comune di San Venanzo (TR). I molti clienti del ristorante esaltano la cortesia del personale, unito alla sua professionalità. Insomma, si rimarrà davvero contenti per la gioviale atmosfera nella quale si verrà accolti. Il ristorante nasce nel 1972 e per chi visita questo bellissimo territorio umbro, è immancabile la sosta per gustare la tipica torta al testo, magari farcita con i salumi tipici del luogo. Vi si possono gustare i migliori cibi della tradizione, in un ambiente rilassato, respirando il profumo incontaminato dei boschi e assaporando i sapori più veri.