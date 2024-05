"La storia lo dimostra. L’intera provincia è un palcoscenico naturale"

"L’intera provincia di Lucca è un palcoscenico naturale: la sua storia, passata e presente, lo dimostra, e non fatico a credere che nel futuro il cinema e l’arte continueranno ad essere protagoniste indiscusse di un territorio che ha nella sua identità e cultura radici profonde". A dirlo è il presidente della Provincia, Luca Menesini.

I luoghi della Lucchesia, compresa la Valle del Serchio, e della Versilia non c’è che dire, ispirano registi e scrittori?

"La bellezza dei nostri luoghi, la storia delle città, la varietà di paesaggio sono senza alcun dubbio caratteristiche che rendono la Lucchesia, incluse la Valle del Serchio e la Versilia, un’opportunità per registi e scrittori di soddisfare in un unico territorio numerose necessità e, soprattutto, di avere la certezza che la suggestione poetica delle scene viene amplificata al massimo dal contesto in cui è inserita".

Ora Lions Club Lucca Host e Lucchesi nel Mondo organizzano proprio una mostra su cinema e tv a Lucca.

"Accolgo con piacere la realizzazione di una Mostra che racconta – segnando un momento di riflessione importante – la relazione stretta fra la città di Lucca e il territorio provinciale e il cinema, relazione che da anni si alimenta, cresce e annuncia prospettive nuove. Ringrazio i curatori e l’ideatori di questa iniziativa, che ci rende orgogliosi del passato e fiduciosi verso il futuro. Buona mostra a tutti e tutte!".