Il Teatro del Giglio di Lucca sul grande schermo: sette pellicole che lo hanno reso protagonista

Sono almeno sette le pellicole per cinema e tv che vedono protagonista anche il Teatro del Giglio. Che si tratti di riprese esterne o direttamente all’interno del teatro cittadino, il Giglio non solo ha fatto da sfondo ai film un po’ più datati nel tempo come quelli degli anni Cinquanta del secolo scorso, ma anche a quelli in tempi recenti come “Finalmente la felicità“. E allora vediamo quali sono state le pellicole con al centro anche il Giglio: partiamo proprio dagli anni Cinquanta con “Giovani mariti“ (1958) per poi passare ad “Art.519 codice penale“ del ’52 per poi arrivare agli anni Sessanta con “Frenesia dell’estate“ del 1963. Dunque si passa al 1983 con “Quartetto Basileus“, al 1998 con “Il mastino“, a “Puccini“ del 2008, dunque ad un film che possiamo dire dei giorni nostri: era il 2011 infatti quando Leonardo Pieraccioni venne a Lucca per girare le riprese del suo “Finalmente la felicità“. Insomma, parlare di Teatro del Giglio è proprio il caso di dire che è anche parlare di un pezzo di filmografia italiana.