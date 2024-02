Il mondo di Beppe Domenici in mostra a 100 anni dalla nascita

Dal 1° febbraio al 5 maggio a Villa Paolina, a Viareggio, va in scena la mostra “Il mondo mascherero di Beppe Domenici”. Dedicata al pittore, ceramista, scenografo e maestro del Carnevale cittadino, in occasione dell’edizione 2024 e a cento anni dalla sua nascita, il percorso espositivo è un omaggio all’artista viareggino, in particolare al suo modo di interpretare la simbologia e la metafora del mondo delle maschere. La mostra è un focus su Domenici, che per più di mezzo secolo ha lavorato e prodotto arte e cultura, senza preoccuparsi di seguire la corrente, ascoltando solo il suo istinto. Il percorso espositivo si dipana tra più di quaranta tele realizzate tra gli anni Cinquanta e Novanta e si propone come un’indagine di Domenici sul mondo delle maschere e del Carnevale. Artista del Carnevale tra i più innovatori, fino alla sua morte nel 2008, ha sempre proposto opere allegoriche con linguaggi e tematiche contemporanee.