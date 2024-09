I piccoli campioni delle bocce a Viareggio. In città sbarca il Campionato Italiano Juniores

Il Campionato Italiano Juniores di Bocce 2024 segna un ritorno molto atteso in Toscana dopo ben 33 anni. L’ultima edizione risale al 1991, quando fu Firenze a ospitare la competizione giovanile. Quest’anno sarà Sesto Fiorentino, già teatro dei Campionati Italiani di Raffa di categoria B e C nel 2023, a fare da åcornice alle finali. Dal 6 all'8 ottobre, 160 atleti, tra ragazze e ragazzi delle categorie Under 15 e Under 18, provenienti da tutta Italia, si contenderanno 10 titoli italiani nella specialità Raffa. Le gare si apriranno il pomeriggio di venerdì 6 ottobre a Pieve a Nievole, con le prove di tiro di precisione. Sabato 7 sarà dedicato alle eliminatorie delle varie categorie, che si terranno su campi sparsi nelle province di Firenze, Viareggio, Pistoia e Prato. Le finali, insieme alle cerimonie di premiazione, si disputeranno domenica 8 presso il Bocciodromo Comunale di Sesto Fiorentino. In palio ci sono i titoli di Individuale, Coppia e Tiro di Precisione per le categorie Under 15 e Under 18, sia maschili che femminili. La competizione vedrà la partecipazione di alcuni tra i giovani campioni più promettenti del panorama internazionale. Spiccano nomi come Rachele Vivenzi, campionessa mondiale nella coppia femminile e fresca campionessa europea nell’individuale, e Luca Domaneschi, campione del mondo in carica nella Coppia Mista e vicecampione europeo nel tiro di precisione. Presenti anche Gabriele Costantini, campione d’Europa nell’individuale maschile, e Sofia Minardi e Ivan Corina, campioni continentali nella coppia mista. Per la Toscana, scenderanno in campo nove atleti, tra cui Valeria Zerboni e Lapo Desii, promettenti giovani della Bocciofila Scandiccese, e i fratelli Biagi, esponenti della Bocciofila Migliarina di Viareggio. La presentazione ufficiale della manifestazione ha avuto luogo lo scorso 5 settembre nella Sala “Pilade Biondi” del Comune di Sesto Fiorentino. Alla presenza del Sindaco Lorenzo Falchi, dell’Assessore allo Sport Damiano Sforzi, e di esponenti della Federazione Italiana Bocce (FIB), sono stati espressi grande entusiasmo e aspettative per questo evento di alto profilo. Giancarlo Gosti, presidente della FIB Toscana, ha sottolineato l'importanza del torneo, sia come vetrina per i giovani talenti che per il ruolo strategico della Toscana nel movimento boccistico nazionale. La specialità Raffa, protagonista del campionato, si distingue per un tiro radente che mira ad avvicinare la boccia al pallino o a colpire quella avversaria, secondo regole che richiedono precisione e strategia. Questo sport, praticato in varie forme come la Pétanque e il Volo, ha una lunga tradizione in Italia, con circa 60.000 tesserati e 1.500 società bocciofile affiliate alla Federazione. La Toscana, con i suoi 3.000 tesserati distribuiti tra 55 società, è una delle regioni più attive, organizzando circa 150 gare l’anno. L’evento non sarà solo una celebrazione dello sport giovanile, ma anche un’occasione per consolidare la presenza della disciplina boccistica in un territorio che ha sempre risposto con entusiasmo. Le giovani promesse del panorama boccistico italiano si preparano quindi a tre giorni di sfide intense, in cui tecnica, concentrazione e passione si fonderanno per offrire uno spettacolo all’insegna dei valori sportivi.