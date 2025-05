Firenze, un'estate di magia

Con la fine della scuola, tornano i centri estivi, una risorsa fondamentale per le famiglie e un’opportunità di crescita per bambini e ragazzi. A Firenze e dintorni, l’offerta è ampia e variegata, con attività sportive, laboratori creativi e avventure all'aria aperta che stimolano l’immaginazione. In particolare, la magia sta diventando una costante nei campus tematici, affermandosi come strumento educativo per sviluppare fantasia, empatia e spirito di squadra. Tra le proposte più affascinanti, dal 6 all'11 luglio 2025 torna il Torrebruma Campus, un campo estivo unico ispirato alla magia e alla stregoneria, per ragazzi dagli 11 ai 17 anni. Immersi nel gioco di ruolo dal vivo (Larp), i partecipanti, divisi in quattro "Case", vivranno giornate ricche di lezioni su pozioni, incantesimi, duelli e misteri. Esploreranno enigmi, affronteranno creature magiche e sveleranno segreti nel Bosco Fosco, vivendo un’esperienza di crescita, coraggio e spirito di squadra.