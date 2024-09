Confcommercio compie 80 anni “Un settembre da assaporare pronti per le sfide del domani“

Confcommercio taglia il traguardo di 80 anni di attività, sempre al servizio delle imprese. Oggi, l’occasione della Processione della Santa Croce, il presidente Ademaro Cordoni rivolge un caloroso saluto alla comunità e anche qualche interessante spunto di riflessione.

“Il Settembre Lucchese rappresenta da sempre il momento più sentito ed emozionante dell’anno per la nostra città, che oltre a vivere i suoi numerosi eventi religiosi, istituzionali e fieristici, vede ritornare a casa per qualche giorno o settimana tanti dei suoi figli emigrati in Paesi lontani e i loro discendenti, desiderosi di conoscere la loro Terra di origine. E anche stavolta sarà così, a dispetto di una fase storica in cui problemi e preoccupazioni di carattere generale non mancano, come ci testimoniano i conflitti bellici ancora in atto in varie parti del mondo e la crisi economica che investe e riguarda purtroppo anche molte piccole e medie imprese“.

“La magia del Settembre Lucchese – sottolinea il presidente Cordoni – ci dà la dimensione di quanto forte e radicato sia il sentimento della nostra città nei confronti della tradizione. Un’identità riconosciuta, che da secoli rende Lucca una realtà unica da tutte le altre. E dalla quale trae ispirazione anche la nostra Associazione, che quest’anno ha il piacere di festeggiare i suoi primi 80 anni di vita. Un traguardo importante che invita tutti noi a guardarci indietro, al percorso fatto sinora, con l’obiettivo di trasformarlo in un nuovo punto di partenza verso le sfide del domani. Un lungo periodo di tempo che ci ha visto attraversare giocoforza fase ricche di momenti belli e altre più complesse, mantenendo ben salde le nostre radici come dimostra il fatto che in 80 anni si siano alternati alla guida di Confcommercio soltanto quattro direttori“.

“Il segno di una stabilità e di un Dna – evidenza il presidente di Confcommercio Imprese – che debbono rappresentare un modello da seguire e a cui ispirarsi anche per un futuro dell’Associazione che sia all’altezza della sua storia. In conclusione, ad ogni lucchese e in particolare ai nostri imprenditori auguriamo di cuore di vivere un “Settembre” che sia il più sereno possibile, nella speranza che la fine dell’anno e l’arrivo del 2025 possano rappresentare elementi di speranza e totale rilancio per tutti”.