Bene, bravi, facciamo il bis!. Dopo il successo al debutto. Lucca Gustosa torna e cresce

Ci siamo: è il week end di Lucca Gustosa seconda edizione. Lo scorso anno ci fu il debutto di questa originale manifestazione voluta dall’amministrazione comunale e fu subito un successo. Facile, perciò, decidere di ripetere una formula che ha incontrato il favore dei partecipanti e del pubblico.

La kermesse, dunque, torna per questa seconda edizione nei luoghi più suggestivi del centro storico oggi, sabato 23, e domani, domenica 24 marzo.

Come lo scorso anno la rassegna è stata ideata e lanciata dall’amministrazione comunale con il coordinamento – anche per questa edizione – dagli assessorati al commercio (Paola Granucci) e al turismo (Remo Santini). Come già lo scorso anno, anche in questo 2024 Lucca Gustosa ha un solo obiettivo: trasformare la città in un grande palcoscenico per la cultura eno-gastronomica, valorizzando i sapori, le prelibatezze tipiche del territorio, della Lucchesia in particolare, ma non solo.

Il ricco calendario di Lucca Gustosa coinvolgerà i luoghi più iconici della città per una riscoperta delle più importanti tradizioni culinarie, ma anche per un prezioso confronto con altre culture e Paesi.

Vediamo, dunque, la mappa degli spazi del centro storico dove si potranno incontrare gusti e sapori di Lucca Gustosa.

Anzitutto le due piazze principali: piazza Napoleone e piazza dell’Anfiteatro che saranno un po’ il cuore dell’evento, cucendo il centro storico idealmente lungo un percorso del gusto che attraversa il Palazzo Pretorio e il Mercato del Carmine, per un weekend all’insegna del gusto e delle sorprese.

All’appuntamento saranno presenti tutte le associazioni di categoria cittadine che a loro modo saranno le vere protagoniste dell’evento con iniziative speciali volte a valorizzare le prelibatezze del territorio e le tradizioni culinarie più antiche.

Parlando dei sapori e delle emozioni che potranno ‘gustare‘ a Lucca in questi fine settimana, si passa dai sapori della tavola lucchese con tutte le prelibatezze del caso (dalla zuppa lucchese al farro, dal buccellato ai tordelli e via dicendo).

Ma ci sarà anche modo di affacciarsi fuori dalla lucchesia grazie alla presenza – sotto il loggiato di Palazzo Pretorio – di quella che si annuncia come una delle novità più importanti dell’edizione 2024. un angolo europeo a cura delle città gemelle di Lucca che proporranno le loro specialità e prodotti della tradizione, stand ed iniziative dedicate.