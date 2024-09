Associazione Lucchesi nel Mondo. Un anno speciale dedicato al turismo delle radici e Puccini

Associazione Lucchesi nel Mondo. Un anno speciale dedicato al Turismo delle Radici ed a Giacomo Puccini per i 100 anni dalla scomparsa

Un fitto calendario di eventi vede impegnata l’associazione "Lucchesi nel Mondo" non solo per il Settembre Lucchese ma durante tutto l’anno, anche in occasione del centenario dalla scomparsa del Maestro Giacomo Puccini, celeberrimo Lucchese nel mondo, e dell’anno del Turismo delle Radici.

"Proprio per dare particolare risalto a questa ricorrenza, il tradizionale concerto che si teneva il 14 settembre al Teatro del Giglio è stato sostituito con un evento a Torre del Lago in cui renderemo omaggio al Maestro nel luogo ove è sepolto", precisa Ilaria del Bianco, presidente dell’associazione Lucchesi nel Mondo.

Così, dopo la tradizionale premiazione dei "Lucchesi che si sono distinti all’estero" – organizzata insieme alla Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest nell’auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca oggi, venerdì 13 settembre, alle 16,30 e dopo lo sfilamento dei labari e delle delegazioni all’estero nella Processione di Santa Croce – domani, sabato, sarà il giorno dedicato a Puccini. Vediamo il programma.

Alle 17 a Villa Puccini a Torre del Lago (Viareggio), con la collaborazione della Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini sarà organizzato il concerto lirico "Torre del Lago, gaudio supremo!", con la direzione artistica di Vivien Hewitt che cura tutti gli eventi musicali dell’associazione. Seguirà la visita alla Villa Museo.

"La nostra associazione lavora tutto l’anno per valorizzare e promuovere l’eredità, i beni e le attività delle quali è custode – prosegue Del Bianco – In primis, il Museo pucciniano di Celle, la casa che per generazioni è appartenuta ai Puccini e dove Giacomo ha trascorso i periodi estivi della sua infanzia".

"Sull’uscio di casa Puccini", l’associazione che organizza la serie di concerti "Celle sotto le stelle" propone per sabato 26 ottobre una commemorazione dell’ultima visita di Puccini a Celle.

Infine, venerdì 29 novembre l’associazione è stata chiamata a partecipare dal Comune di Schaerbeek, con l’Istituto Italiano di Cultura, all’organizzazione un concerto a Bruxelles nella chiesa dove furono celebrati i funerali di Giacomo Puccini.Le attività dell’associazione Lucchesi nel Mondo sono sostenute da: Ministero della Cultura, Comune di Lucca - ViviLucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, dal Comune di Pescaglia, dove ha sede il Museo Pucciniano di Celle, dagli altri Comuni aderenti e dal Comitato per le Celebrazioni Pucciniane.