Spettacolo tra Spezia e Cremonese nella sfida per la salvezza in Serie A

Nella recente storia della Serie A spesso è stato possibile ammirare sfide salvezza dall’esito incerto. Una di queste ha coinvolto Spezia e Cremonese nella stagione 2022-23. Due squadre che, fino a quell’annata, si erano affrontate soltanto nelle serie minori, tra B e C. Nei dodici confronti diretti il bilancio è di tre vittorie per i liguri, cinque successi dei grigiorossi e quattro pareggi. La prima sfida in Serie A tra queste due formazioni risale al 16 ottobre 2022 allo stadio Picco, nella decima giornata del girone d’andata. Dopo nove giornate, lo Spezia di Gotti si trova al tredicesimo posto con 8 punti, mentre la Cremonese di Alvini è ultima a quota 3 punti. Lo spettacolo scandisce subito i primi istanti della partita: gli ospiti trovano al 2’ la rete del vantaggio dopo una situazione di calcio d’angolo, al termine della quale Dessers, trovatosi al posto giusto al momento giusto, riesce a sfruttare l’assist di Lochoshvili e a segnare a porta vuota. Al 19’ lo Spezia riesce a pareggiare grazie a Nzola, che approfitta di una disattenzione difensiva dei grigiorossi con un tiro da fuori area che si infila sotto la traversa. I liguri ci mettono tre minuti a completare il sorpasso, dopo una mischia furibonda su calcio d’angolo dalla quale ne esce vincente Holm, che infila la palla alle spalle di Carnesecchi per il gol del 2-1. Al 25’ arriva la grande chance per la Cremonese sui piedi di Pickel, che manca di poco il gol con un tiro in area che sfiora il palo. Due minuti dopo Gyasi ha una buona occasione per segnare, ma strozza il tiro e la palla finisce tra le braccia di Carnesecchi. Altra grande opportunità per la Cremonese al 32’, con Meité che calcia a lato sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I grigiorossi riacciuffano il pari nel secondo tempo al 52’, con il colpo di testa di Pickel realizzato grazie a un ottimo assist di Sernicola dalla fascia destra. Al 56’ la Cremonese reagisce con un tiro da fuori area di Ascacibar, ma Dragowski si fa trovare pronto e devia la palla in calcio d’angolo. Grande chance per lo Spezia a 11 minuti dalla fine per trovare il 3-2: dalla destra parte un cross teso che pesca Maldini, che non riesce a spedire la palla in rete, merito anche di un prodigioso Carnesecchi. Subito dopo ci prova Ekdal, ma il tiro dello svedese finisce di poco fuori. Il match si conclude così con un divertente 2-2.