Il primo round allo Zini finisce senza gol D'Angelo e lo Spezia a un passo dalla A

Un'occasione sprecata dalla Cremonese, lo Spezia si sfrega le mani, respira e al Picco ripartirà dallo 0-0. Una partita con zero gol, quella dello Zini, ma con diverse emozioni quasi tutte provocate dai grigiorossi. Al fischio finale però sono i liguri i più soddisfatti, consapevoli che al ritorno basterà un altro pareggio per andare in Serie A. Insomma, Cremonese sciupona in una sfida comunque da ritmi bassi e con la paura ospite indesiderato su ambedue i fronti. Padroni di casa più pericolosi, ma mai davvero incisivi come si dovrebbe in occasioni del genere. Nessun assedio, nessun forcing, solamente qualche occasione qua e là. E pensare che la prima grossa chance ce l'ha lo Spezia, che dopo un quarto d'ora segna con Aurelio, rete annullata dal Var per un tocco di mano al momento di controllare il pallone. Poi comincia a crescere la Cremonese, Collocolo spreca malamente davanti a Fulignati, con Bandinelli che compie un miracolo sulla linea e tiene vivo lo Spezia a pochi minuti dall'intervallo. E proprio Bandinelli è protagonista a inizio ripresa, quando viene espulso dall'arbitro Pairetto: fermi tutti, richiamo dal Var e il cartellino rosso diventa giallo, per un fallo duro ma non così tanto sul "solito" Collocolo, più un gesto di stizza che altro. Equilibrio e paura, interventi duri e caldo, insomma è piena epoca playoff e la tensione quasi si respira, del resto la posta in palio è enorme. Alla fine saranno sette gli ammoniti. Entra De Luca e qualcosa cambia per la Cremonese, che trova vivacità. Azzi spreca da buona posizione, Gelli su punizione fa altrettanto. Al minuto 74 l'occasione più clamorosa, ma Johnsen da due passi calcia alto. A quel punto inizia la girandola di cambi (si rivede anche Salvatore Esporito tra gli ospiti), che non fa altro che prolungare la tensione e la voglia soprattutto dello Spezia di portare a casa il risultato quanto prima. Si deciderà tutto al Picco, forse era prevedibile, ma alla Cremonese servirà qualcosa di più in attacco.