Cremonese, al Picco solo la vittoria

E forse lo 0-0 peserà più di una sconfitta nella testa della Cremonese, che già dopo il fischio finale giovedì sera ha rivisto i fantasmi dello scorso anno. Una situazione praticamente identica a quella col Venezia, con la squadra di mister Stroppa costretta a vincere fuori casa per poter riaccarezzare la Serie A. Quarto posto al termine della regular season, lo Spezia dovrà fare attenzione soprattutto al rendimento esterno della Cremonese: 9 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, con 32 punti complessivi e il terzo posto considerando soltanto le partite giocate fuori casa. E una delle vittorie esterne è arrivata il 9 maggio al Picco (2-3 il risultato finale). Dati che daranno un pizzico di coraggio in più alla squadra di Stroppa, che nel secondo tempo ha sprecato un paio d'occasioni che avrebbero potuto cambiare le sorti del playoff: «Era meglio pareggiare piuttosto che perdere, però mi spiace per le occasioni che non siamo stati in grado di concretizzare». Non manca un pizzico di rammarico, anche se il tecnico della promozione del Monza ha già toccato le corde giuste: «C'è rammarico, in partite del genere basta un episodio per indirizzare la gara o arrivare al ritorno con più positività. Ma siamo sicuramente in partita e bisogna pensare di poter vincere a La Spezia». Un solo risultato a favore degli ospiti, costretti a vincere per sperare di tornare in Serie A: in caso di pari con qualsiasi punteggio a essere promosso sarà lo Spezia. Una partita dunque complicata, in cui non sarà per nulla facile esprimere il calcio mostrato nell'arco dell'intera stagione. Ma la finale playoff ha regole tutte sue in cui l'imprevedibilità regna sovrana.