Il ritorno di Stefano Pioli fa sognare la Fiorentina

Stefano Pioli si è tornato e si è presentato con parole d'amore: «Provo una grande emozione perché Firenze e la Fiorentina sono qualcosa di particolare per me». Il tecnico non ha nascosto la profondità del legame che lo unisce alla città: «Ho scelto Firenze perché me la sento dentro. Rivedere facce che ho conosciuto è molto piacevole e mi fa sentire a casa». Già ex giocatore e allenatore della Fiorentina, Pioli sa bene che guidare i viola comporta una grande responsabilità nei confronti di un pubblico tra i più accesi d'Italia, da troppi anni frustrato nelle sue ambizioni. Per iniziare a costruire la nuova Fiorentina, l’obiettivo primario da raggiungere sarà la Conference League, trofeo già sfuggito due volte nelle passate stagioni. È dal 13 giugno 2001 che il club non vince un trofeo (allora la Coppa Italia) e la coppa europea è uno dei traguardi che potrebbe consentire di restituire nuovo prestigio a una bacheca impolverata. «L'ambizione di tutti deve essere quella di riportare in alto il club», ha dichiarato Pioli appena insediato, forte delle esperienze al Milan (dove ha vinto lo scudetto) e all'Al Nassr, dove ha allenato Cristiano Ronaldo. Significativa la provocazione lanciata agli scettici: «Ho visto che Allegri non ci ha inserito tra quelli che lotteranno per la Champions, l'ho già segnato sulla lavagna». Un ulteriore segnale della determinazione che società e tecnico (che ha firmato un contratto triennale) hanno nel voler rilanciare la Fiorentina nell’élite del calcio italiano. L’impostazione tattica che avrà la squadra, emersa dalle amichevoli estive, è piuttosto chiara: dovrebbe schierarsi con un 3-4-1-2 nel quale elementi fondamentali saranno De Gea tra i pali, Ranieri in difesa, Sohm e Fagioli a centrocampo e il tridente Gudmundsson-Dzeko-Kean in attacco. Pioli non è un tecnico dogmatico, per cui non è detto che in corso di stagione non possa apportare qualche variazione a questa impostazione iniziale. La scelta di riportare a Firenze l’allenatore parmense rappresenta una decisione consapevole: quella di un club che, per sognare in grande, si è affidato a un tecnico che unisce esperienza internazionale, passione autentica e profonda conoscenza dell'ambiente. Le premesse per una buona stagione ci sono tutte, dalle ambizioni condivise tra società e direzione tecnica ai giocatori di qualità. Il legame forte tra Pioli e l’ambiente costituisce un quid pluris che potrà fare la differenza nei momenti difficili sui quali in passato si sono arenate le ambizioni della Fiorentina.
CalcioIl ritorno di Stefano Pioli fa sognare la Fiorentina