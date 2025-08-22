D'Angelo accoglie un giocatore totale Zurkowski torna al centro dello Spezia

Il periodo più nero sembra ormai esserselo messo alle spalle. Per Szymon Zurkowski, dopo i due recenti infortuni, è arrivato il momento della riscossa. Il centrocampista ora sta bene, è tornato con la testa libera, pronto a riprendersi lo Spezia, dopo l’esperienza all’Empoli, dalla quale ha sicuramente imparato molto, oneri e onori compresi. Subito coinvolto con il resto del gruppo, il polacco può davvero risultare essenziale nel gioco di D’Angelo, allenatore che può esaltare le sue caratteristiche. A cominciare dalla martellante richiesta di pressing alto, materia nella quale Zurkowski sembra davvero ferrato, grazie anche a doti di dinamismo fuori dal comune. Il resto lo farà il gioco offensivo proposto dalla squadra, altro terreno nel quale il polacco appare perfettamente a suo agio, abile anche nell’inserirsi per fare gol, come tutti i centrocampisti dovrebbero essere in grado di saper fare in un calcio sempre più totale. Ecco, il suo cruccio più grande sembrerebbe proprio quello di non aver ancora convinto allo Spezia sul piano del gol, pur avendone, come detto, pienamente le caratteristiche. In tal senso, Szymon si porterà allo Spezia, in dote, l’esperienza positiva dello scorso anno, quando all’Empoli ebbe la capacità di realizzare 4 reti in una stagione (altre 9 ne aveva realizzate con la maglia dei toscani nel biennio 2020-2022). Quella di una maggiore prolificità sotto porta sarebbe la classica ciliegina sulla torta per un giocatore che sa davvero fare tutto: correre, difendere, impostare e guidare il contrattacco. In fondo, D’Angelo lo vuole proprio così: jolly in una metà campo nella quale occorre essere pronti per ogni evenienza, giocando a volte di spada e a volte di fioretto. Anche in questa stagione 2025-26, c’è la certezza che Zurkowski sarà in grado di fare la sua parte.