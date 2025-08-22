Gemignani, la svolta per la Carrarese

La storia a piccoli passi

Visione / Il club ha raggiunto grandi traguardi grazie al lavoro costante di presidente e dirigenti

Manrico Gemignani, presidente della Carrarese

La storica promozione della Carrarese in B è stata l'emblema di un progetto solido e lungimirante guidato dal presidente Manrico Gemignani e da figure chiave come Iacopo Pasciuti, Lorenzo Cabani e Fabio Oppicelli, che hanno lavorato in sinergia per costruire una squadra competitiva. Durante la stagione appena trascorsa, la Carrarese ha affrontato con determinazione il campionato cadetto, conquistando una salvezza tranquilla e dimostrando capacità di adattamento e di crescita costante. Il lavoro dirigenziale ha garantito stabilità economica e strutturale, permettendo alla squadra di confrontarsi con avversari di livello superiore senza rinunciare al carattere e alle radici storiche, puntando sulla valorizzazione dei talenti e sul mix tra esperienza e gioventù. Il cammino intrapreso è chiaro: la Carrarese non è una matricola, cerca piuttosto la propria dimensione ai vertici del calcio italiano.

