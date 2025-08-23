Dzeko, molto più che un'alternativa

L'arrivo di Dzeko in maglia viola rappresenta un colpo appropriato alle esigenze della squadra di Pioli. Il bosniaco, reduce dall'esperienza in Turchia, potrà garantire un bagaglio tecnico-tattico prezioso per il progetto del tecnico. Dzeko, nel corso della sua carriera, ha dimostrato di essere uno di quei centravanti capaci non solo di finalizzare, ma anche di costruire il gioco. Le sue doti tecniche gli permettono sia di impostare dalla trequarti che di servire assist, qualità che potranno offrire alla Fiorentina diverse soluzioni offensive: potrà sostituire Kean, affiancarsi a lui per dare maggior peso all'attacco o posizionarsi alle sue spalle. Nella stesura del contratto, la società ha scelto una formula sostenibile: l’annualità con opzione per una seconda stagione è una proposta ideale per un giocatore che il 17 marzo compirà 40 anni, ma che è sempre stato molto professionale nella cura della propria forma fisica. Con Dzeko la Fiorentina ha un’alternativa che garantisce certezze.