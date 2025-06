E’ leader nella produzione di carni bovine

Inalca Spa è la società del Gruppo Cremonini leader in Europa nella produzione di carni bovine e di prodotti trasformati a base di carne, salumi, bacon e snack (con i marchi Inalca, Montana, Manzotin, Italia Alimentari, Fiorani e Ibis), e nella distribuzione internazionale di prodotti alimentari del Made in Italy (Inalca Food & Beverage). La società, con 8.900 dipendenti, controlla tutta la filiera produttiva, dall’allevamento alla distribuzione, e nel 2024 ha registrato ricavi per oltre 3,2 miliardi, dei quali il 40% in esportazioni. La struttura industriale consta di 29 stabilimenti produttivi (20 in Italia, nove nel mondo) e 58 piattaforme logistiche di distribuzione (33 della controllata IF&B), in Polonia, Angola, Algeria, Congo, Repubblica democratica del Congo, Mozambico, Costa d’Avorio, Capo Verde, Cina, Thailandia, Malesia e Australia. Le aziende agricole in Italia sono dieci: controllano oltre cento allevamenti, per una capacità totale di circa 180mila capi allevati ogni anno direttamente e in soccida. L’azienda è specializzata nella lavorazione di tutti i prodotti e sottoprodotti del bovino ed è in grado di valorizzarli, collocandoli al meglio sui mercati nazionali e internazionali. Le attività Inalca contribuiscono anche ad altre filiere, da quella del latte alla pelletteria, dal biomedicale alla cosmesi, dal pet food al mondo delle energie rinnovabili