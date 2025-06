Bper, soluzioni su misura: "Sosteniamo la crescita di imprese e agricoltori che vogliono innovare"

"BPER è da sempre molto vicina all’economia reale e quindi al mondo agricolo e agroalimentare". Marco Lazzari, responsabile servizio Agri Banking di BPER Banca, racconta così lo spirito della banca. Una Banca che vuole essere sempre più vicina al mondo delle imprese con una consulenza specialistica puntuale.

"Accompagniamo i nostri clienti in tutte le specifiche fasi della filiera agricola, dalla produzione dei prodotti alla trasformazione, sino alla distribuzione. Da circa due anni è attivo il Servizio Agri Banking di BPER Banca, istituito proprio per garantire una consulenza mirata alle tante aziende clienti del settore primario e agro industriale. Il Servizio è composto dall’Ufficio Solutions e Specialist, che si occupa di prodotti e processi dedicati a tale settore e dall’Uffico Sales Agri che si relaziona direttamente con i clienti e supporta le filiali di Bper ed i Centri Imprese.

La squadra del Servizio Agri Banking è oggi composta da specialisti esperti, agronomi e consulenti a 360 gradi. "Intendiamo supportare le imprese agricole in tutte le loro esigenze finanziarie, dalla conduzione dei terreni alla valorizzazione dei prodotti e nei progetti d’investimento – spiega Lazzari –. Facilitiamo l’accesso al credito affiancando agli strumenti tradizionali l’utilizzo di garanzia pubbliche come il Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole Medie Imprese, Ismea, Sace oltre a nuovi strumenti innovativi: la garanzia con pegno rotativo sui vini e formaggi Dop, ad esempio, particolarmente adatta a sostenere le eccellenze vitivinicole della Regione Toscana che in molti casi richiedono lunghi periodi di invecchiamento".

C’è poi la questione investimenti. "A questo proposito non possiamo dimenticare tutte le opportunità introdotte dai piani di sviluppo rurale regionale e le iniziative del Pnrr per il settore. Siamo presenti con soluzioni che possono anticipare o integrare il contributo a fondo perduto aiutando l’impresa nella realizzazione del suo progetto. Ma siamo anche vicini alle aziende che intendono crescere acquistando nuovi terreni, che valorizzano nuove cultivar più resistenti alle malattie ed in linea con le nuove esigenze del mercato, o che realizzano impianti d’irrigazione innovativi, che si dotano di sistemi di agricoltura di precisione acquistando anche macchine ed attrezzature con tecnologia 4.0 e che integrano ai processi sistemi di produzione di energia rinnovabile".

Non mancano le difficoltà del sistema bancario nella valutazione delle imprese agricole: "Le regole per la valutazione del credito impongono approfondimenti che non è semplice attuare per le imprese agricole che, nella maggior parte dei casi non redigono bilanci, non hanno contabilità e sono caratterizzate da ritorni economici lunghi, decisamente fuori dai normali standard – continua Lazzari –. Per queste ragioni BPER ha pensato a professionisti dedicati, che riescano a garantire supporto a tutti i gestori di relazione e alle filiali che si approcciano a richieste di finanziamento da parte di clienti agricoltori. Certamente accompagnare le filiere di qualità, la dop economy e tutto il mondo dei conferenti è una nostra priorità. Innovazione, digitalizzazione, economia circolare e tutto ciò che contempla la copertura dei rischi, partendo dagli interventi di difesa attiva per mitigare il grande problema degli eventi climatici che diventano talvolta anche catastrofali, sono le corrette soluzioni per stare su un mercato ricco di opportunità ma anche difficile da affrontare.

Come Istituto di Credito siamo particolarmente attenti alla sostenibilità ambientale e siamo vicini a quelle imprese che, come noi, intraprendono questo percorso. Per questo, tra le altre iniziative messe in campo, abbiamo attivato una soluzione di finanziamento riservata alle imprese che operano nel biologico. Si tratta di un settore in cui la Regione Toscana rappresenta un benchmark nazionale con trend di sviluppo in costante crescita".

I professionisti Agri Banking di BPER vogliono dialogare con chi fa impresa tutti i giorni, capirne fino in fondo ambizioni e difficoltà immedesimandosi negli obiettivi di business. Ecco, dunque, la necessità di promuovere incontri come ‘Agrofutura’, importante occasione per creare network, reciproca conoscenza e condivisione di know-how tra istituto di credito, aziende, mondo accademico e istituzioni.

In tutto questo, si inseriscono politiche mirate per le donne e per i giovani. "Le donne, sempre di più, sono una forza determinate per il settore agricolo ed insieme ai giovani ne rappresentano il futuro – puntualizza Lazzari –. BPER è consapevole del loro ruolo e del loro peso nell’imprese agricole sia come imprenditrici che come dipendenti, avendo maturato esperienze positive commerciali o creditizie con aziende agricole gestite da donne". "In merito ai giovani – insiste ancora Lazzari – siamo sempre più attenti a valorizzare lo specifico know-how ottimizzando il passaggio generazionale, favorendo i giovani con esperienza lavorativa nel settore agricolo o con studi specialistici, coscienti del fatto che i giovani sono alla base dell’innovazione ed il giusto innesto con le tradizioni". E per quanto riguarda il volume di prestiti per il settore Esg? "BPER eroga circa 100 milioni al mese di finanziamenti al settore agroindustriale e buona parte di questi hanno finalità ESG: decarbonizzazione, energie rinnovabili, governance, social – conclude Lazzari –. Importante sottolineare anche la piena integrazione dei criteri ESG nel processo di valutazione del credito in BPER, proprio a testimoniare come intendiamo questi investimenti quali sinonimo di competitività, sviluppo e resilienza".

