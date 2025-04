Zona a Traffico Limitato di Onci. Domani il via con disciplinare per l’accesso e la circolazione

A partire da domani prende ufficialmente il via la Zona a Traffico Limitato di Onci – Le Vene, con l’introduzione di un apposito disciplinare per regolamentare l’accesso e la circolazione. È quanto deliberato dalla Giunta comunale, nell’ambito di una strategia più ampia volta al miglioramento della qualità ambientale. L’obiettivo è chiaro: favorire una fruizione più consapevole e rispettosa dell’Area Naturale Protetta di Interesse Locale del Parco Fluviale dell’Alta Valdelsa, valorizzandone il patrimonio paesaggistico e naturalistico e garantendo una tutela più efficace dell’ecosistema fluviale. "Un provvedimento importante che consentirà di salvaguardare e rendere maggiormente fruibile in modo consapevole uno dei polmoni naturalistici della nostra città – afferma il primo cittadino Piero Pii –. Naturalmente per i residenti, per coloro che dovranno recarsi al cimitero di Onci, i proprietari degli orti e gli ospiti delle strutture ricettive, non cambierà niente. Inoltre, abbiamo previsto un sistema di parcheggi per l’accoglienza degli ospiti: si potrà sostare nel parcheggio de I Sodi oppure in quello del Mercato, in Via Fratelli Bandiera. Si tratta di un periodo di sperimentazione, poi insieme a tutta la popolazione, faremo una valutazione sugli effetti di questo provvedimento". La zona di Onci – Le Vene rappresenta una delle mete più frequentate nei mesi caldi, in particolare da residenti, ma anche da visitatori, attratti dalla bellezza del paesaggio e dalla possibilità di trascorrere momenti di relax a contatto con la natura. La zona interessata dalla limitazione, chiaramente indicata da apposita segnaletica, si estende dal Ponte delle Nove, a nordest, fino a Onci, includendo in parte la strada vicinale n. 33 "Strada di Fonternino a Onci", proseguendo oltre Le Vene verso ovest e arrivando fino all’intersezione con la strada vicinale n. 3 "Strada del Molino di Calcinaia", nei pressi della strada di Pieve a Elsa. Nel periodo compreso tra il 18 aprile e il 31 ottobre, tutti i giorni, sia feriali che festivi, il transito e la sosta saranno consentiti esclusivamente ai residenti o soggetti assimilati, nonché agli esercenti attività imprenditoriali o professionali con sede all’interno della zona. Si tratta di una misura che punta non solo a ridurre l’impatto del traffico sull’ambiente, ma anche a migliorare la qualità dell’esperienza di chi frequenta quest’area, proteggendo al contempo la biodiversità e l’equilibrio naturale del luogo.

Lodovico Andreucci