"Zio Frac, tante chiacchiere. Bruco, Istrice e Pantera?. Ci posso montare"

C’è anche Mark Harris Getty al Ceppo. Tanti - e molto chiacchierati per il Palio - i cavalli che ha affidato a vari fantini. Fra cui Bellocchio che prepara i suoi Arestetulesu e Dorotea Dimmonia. Il primo è già conosciuto e non gli mancano gli estimatori, la seconda è una femmina che ha dimostrato buon carattere fra i canapi e una bella pedalata. Molti già la vedono fra i dieci. "Con loro ho portato anche Esterina che non potrà fare la tratta a luglio ma è un cavallina più per il prossimo anno", dice Enrico Bruschelli.

Dorotea potrebbe davvero esordire?

"Una cavalla che si merita un posto nei dieci, come Arestetulesu che ha già corso un Palio (Giraffa agosto 2022, ndr) e che ha fatto provincia e tratta. Entrambi sono pronti, se i capitani li riterranno idonei".

Come sta Zio Frac?

"C’è poco da dire su di lui. Ha fatto 4 Palii, due vinti ed uno è arrivato secondo, un quarto. Come dico sempre, magari avessi fatto io risultati di Zio".

Con che giubbetti vedremo Bellocchio?

"Basta una Contrada, l’obiettivo è fare risultato".

Si parla di Pantera, di Istrice, anche il Bruco.

"Contrade in cui posso montare in base ai cavalli e a ciò che decideranno i capitani".

Sembra più facile il rientro di Tale e quale che la presenza di Zio Frac.

"Di chiacchiere su di lui ce ne sono tante, guardiamo come vanno gli eventi, a partire dalle previsite. Dovrà fare le prove di notte e il serio impegno, guardiamo da lì come si presenterà la tratta ed eventualmente dopo si arriverà alla scelta. Vediamo dove si arriva".

Deve fare la notte perché non ha corso nel 2024.

"Giusto che i veterinari lo vogliano rivedere".

La.Valde.