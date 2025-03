’Y storica’ regole definitive da aprile: "Centro più ordinato e vivibile"

In nome di un "centro storico più vivibile e ordinato", l’assessore alla mobilità e ai trasporti Enrico Tucci ribadisce l’ampliamento della ‘Y storica’, rispondendo ad una interrogazione in consiglio comunale; regolamentazione della ztl che si avvia tra l’altro a passare da sperimentale a definitiva.

"L’intenzione dell’amministrazione - ripercorre l’assessore – è estendere l’area di centro storico a ‘prevalente pedonalizzazione’, peraltro in continuità con quanto iniziato dalla giunta Valentini, nella persona dell’assessore Maggi, per rendere questa città più vivibile per i cittadini, i commercianti, i turisti. L’Y storica risale al 2014, il provvedimento di dicembre ha esteso le stesse regole ad altre zone adiacenti della città, via Montanini, l’anello inferiore di piazza il Campo e via Rinaldini. Si parla di norme in vigore da 10 anni".

L’assessore ricorda il "primo incontro con le associazioni di categoria, il 20 dicembre scorso, ad una settimana dal via, per valutare le eventuali criticità emerse dalla sperimentazione. Il 28 gennaio scorso abbiamo incontrato di nuovo le associazioni e, a seguire, i tassisti di Cotas e Uritaxi. Da questi incontri sono emerse criticità e proposte di soluzioni che hanno trovato risposte positive che saranno inserite nell’ordinanza definitiva".

"L’esito di queste settimane di sperimentazione – annuncia Tucci – è stato quello di convincerci dell’attuabilità del provvedimento, tanto che è nostra intenzione renderlo definitivo nello spirito di contenere e rendere sopportabile l’afflusso di autoveicoli ed altri mezzi in luoghi di così grande pregio. A causa del meteo e per alcuni imprevisti siamo rimasti, purtroppo, indietro con la segnaletica definitiva e con la realizzazione di alcuni stalli di carico e scarico per le strutture ricettive. L’ordinanza temporanea sarà prorogata fino al 31 marzo e prevediamo di renderla definitiva dal 1 aprile".