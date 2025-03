’Y storica’, nuove regole definitive: "Più spazio ai pedoni in centro"

SIENA"Un provvedimento meditato e correggibile, ma inevitabile". Così l’assessore comunale a Mobilità, trasporti e Polizia locale, Enrico Tucci, nell’annunciare che diventa definitivo dal primo aprile l’allargamento della ’Y storica’ all’interno della zona a traffico limitato a Siena. La disciplina si estende dunque a via Montanini (tra Banchi di Sopra e il Sasso di San Bernardino), vicolo del Rustichetto, via dell’Arco dei Malavolti, piazza Salimbeni, al tratto di Banchi di Sotto in ingresso compreso tra via di Pantaneto e via Rinaldini, al tratto dell’anello della Piazza del Campo da via Giovanni Duprè fino via Rinaldini compresa, via di Salicotto (tra vicolo della Manna e Il Campo), via del Porrione (tra Il Campo e Logge del Papa). La “Y storica”, che comprende anche via Banchi di Sopra, via Banchi di Sotto (tratto da via San Vigilio a via di Città, e via di Città e vicoli afferenti) è dunque una zona a prevalenza pedonale. All’interno della Zlt dove si accede con specifico permesso, sono individuate due ’sotto zone’: la ’Ztl A’ e la ’Y storica’, caratterizzate, in virtù di una loro maggiore pedonalizzazione, da regole di circolazione e sosta più rigorose rispetto alla Ztl ordinaria. In particolare c’è un divieto permanente di sosta per tutti i veicoli e un divieto permanente di transito per tutti a eccezione di quelli espressamente autorizzati dall’ordinanza. Per trasporto merci, manutentori e nettezza urbana l’accesso è consentito solo in determinate fasce orarie. Nella ’Y storica’ è vietato il transito finalizzato al solo attraversamento e la fascia oraria di accesso consentita per merci, manutentori, nettezza urbana è solo mattutina (ore 6-10)) mentre nella ’Ztl A’ alla fascia di accesso mattutina (ore 6-10) si aggiunge anche una pomeridiana (ore 15.30-17).

"Prosegue il percorso per un centro storico più vivibile – ha commentato Tucci –. Dopo una fase sperimentale durante le festività natalizie, prorogata alle settimane successive, il provvedimento diventa definito. Il ‘cuore’ del centro storico diventa a prevalenza pedonale per valorizzare ancora di più le bellezze architettoniche e artistiche di Siena. Una decisione tesa al miglioramento delle condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione e al contenimento dei consumi energetici e degli inquinanti atmosferici e acustici".

Il comandante della Municipale, Alessandro Rossi, affiancato dal vice Alfredo Zanchi, ha spiegato: "Siena è stata la prima città d’Italia a limitare il traffico dentro le mura. Misure innovative a livello internazionale che hanno fatto scuola in Italia e all’estero. Oggi proseguiamo su questa linea, in coerenza con i provvedimenti degli anni Novanta, del 2014, del 2016 e del 2017".