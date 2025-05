Volontari Anpana: missione. Trasferta nel Mugello per ripulire il paesaggio

Volontari di Anpana dalla Valdelsa in trasferta alcuni giorni fa, verso l’Alto Mugello. In particolare a Firenzuola, lungo il torrente Rovigo. Un’area geografica nella quale, in seguito agli eventi alluvionali del mese di marzo, è emersa una vecchia discarica, risalente ad almeno cinque decenni or sono: riempito così di rifiuti di ogni genere, anche inusuali, l’alveo del corso d’acqua.

Da qui la decisione della Regione Toscana di attivare la colonna mobile della protezione civile – della quale Anpana Siena è parte integrante, insieme con altri enti del settore della gestione delle emergenze – per ripulire l’area interessata e offrire quindi un contributo alla salvaguardia dell’ambiente circostante, in un’area compresa tra Firenzuola e Palazzuolo sul Senio (centro quest’ultimo nel quale tra l’altro è morto in questi giorni un esemplare di lupo, dopo essere stato soccorso nei pressi della stessa discarica, forse per aver ingerito delle sostanze o dei materiali). Presenti, per Anpana, volontari in rappresentanza di tre sezioni - Livorno e Lucca, oltre a Siena - di un’associazione che si occupa della tutela del patrimonio ambientale e del mondo animale, come evidenziato anche dall’acronimo dell’associazione impegnata con una serie di sezioni nell’intero territorio nazionale. Anpana che è anche attiva appunto nella protezione civile, come avviene segnatamente a Poggibonsi per le attività in ambito comunale insieme con le altre associazioni che prestano la loro opera nell’importante comparto, dalla Pubblica Assistenza alle Misericordie di Poggibonsi e di Staggia Senese, a Vab, Vigilanza antincendi boschivi, tutto con il coordinamento della Polizia municipale. A tale proposito è da ricordare che proprio un esponente di Vab Valdelsa, Simone Paludi, ha ricevuto un incarico a livello di segreteria proprio in occasione dello svolgimento dei servizi in Alto Mugello da parte degli enti di protezione civile giunti sul posto con i loro effettivi. Una curiosa coincidenza accolta con favore dalla squadra dei soccorritori e di addetti alla protezione civile del circondario.

Paolo Bartalini