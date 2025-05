Verisure a Firenze. Recruiting Day

C’è anche Verisure tra le aziende che in questo periodo stanno potenziando l’organico in Toscana. La multinazionale specializzata in sistemi di sicurezza e allarmi per case e attività commerciali ha avviato una campagna di recruiting che coinvolge diverse province della regione, con offerte di lavoro sia nel settore commerciale che in quello tecnico. Domani, mercoledì 14 maggio.si terrà un recruiting day a Firenze, nella sede di via Lucchese 84A, in zona Osmannoro, dedicato alla selezione di tecnici manutentori. Sarà un’occasione utile per conoscere da vicino l’azienda, sostenere un primo colloquio e candidarsi direttamente per i ruoli aperti. Le opportunità offerte da Verisure in Toscana non si fermano al solo ambito tecnico. L’azienda è infatti alla ricerca di agenti commerciali su tutto il territorio regionale, con posizioni aperte a Grosseto, Prato e Pistoia, oltre ad un venditore per la zona di Arezzo e ad un manutentore di sistemi di sicurezza per la provincia di Lucca. Verisure, che oggi impiega oltre un migliaio di persone in Italia, ha annunciato l’intenzione di assumere circa 300 nuovi collaboratori su scala nazionale entro la fine del 2025. Si tratta di un piano di sviluppo che punta non solo ad ampliare il team commerciale, ma anche a rafforzare l’assistenza tecnica e i servizi a domicilio. Per consultare l’elenco delle posizioni aperte, i requisiti richiesti e le sedi di lavoro è possibile visitare il sito ufficiale dell’azienda nella sezione "Lavora con noi": www.verisure.it/lavora-con-noi.

mo.pi.