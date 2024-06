“Siamo degli stupidi, ripaghiamo tutto”. Disegnano svastiche, poi le scuse alla città

Sarteano (Siena), 3 giugno 2024 – Un sabato sera di follia, con danneggiamenti ai giardini pubblici e scritte di vario tipo, tra cui svastiche.

Adesso due giovani autori dei vandalismi hanno inviato una lettera al sindaco nella quale porgono le loro scuse, riconoscendo l’assurdità del gesto.

Una lettera che i ragazzi chiedono al primo cittadino di pubblicare su Facebook per fare così le scuse a tutta la città.

Il sindaco Francesco Landi spiega che l’iter giudiziario contro gli autori del gesto andrà avanti, che ci sia la lettera o no. “Ma allo stesso tempo questo gesto mi ha fatto piacere. Aspetto i ragazzi nel mio studio per incontrarli”.

I ragazzi si dicono costernati “per aver fatto perdere tempo ai carabinieri e in generale alla collettività e si dicono pronti a ripagare i danni che hanno causato”. “Amo questo paese e non voglio rovinarlo – scrive uno dei vandali – Chiedo umilmente scusa per aver compiuto uil reato di razzismo. Non abbiamo nulla contro gli altri popoli”.

Nei giorni scorsi il sindaco Landi aveva fatto appello agli autori del gesto: “Fatevi avanti, ci sono i video delle vostre scorribande. Ho provveduto intanto a fare denuncia a tutela del patrimonio comunale. Preoccupano l’antisemitismo, l’intolleranza, lo spregio nei confronti della collettività e dei fondamenti della Costituzione oltre alla necessità di individuare un nemico, un ‘diverso’ su cui sfogare la propria frustrazione”