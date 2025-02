Università dell’età libera. Nonni a lezione di hi tech

Nuove tecnologie alla portata di tutti, grazie all’Università dell’età libera ’Viviana Cardinali’ a Poggibonsi. Su richiesta sono previsti anche corsi individuali sull’uso di smarthphone e pc (nella foto) nell’elenco delle lezioni attivate dallo speciale Ateneo per la seconda metà dell’anno accademico 2024-2025, secondo i piani didattici illustrati giorni addietro durante la presentazione, nei rinnovati locali del Centro Insieme di via Trento con il patrocinio del Comune. Adesso dunque il via ai corsi a beneficio dei partecipanti, che possono avvicinarsi anche agli altri temi proposti dall’ente culturale per il secondo semestre di studio: Romano Bilenchi e gli Amici. Viaggio nella cultura letteraria del Novecento, docente Claudia Corti. La chimica nella vita quotidiana, docente Maria Posarelli. Yoga della Risata, docente Tony Cook. Corso di Inglese, docente Tony Cook. Corso di Pittura, docente Renzo Regoli. Il mondo dei colori, docente Marta Tiezzi. La bellezza della Calligrafia, docente Marta Tiezzi. Incentrata sul principio dell’educazione permanente e della promozione umana e sociale, l’Università dell’Età Libera ’Viviana Cardinali’ di Poggibonsi si rivolge a chiunque desideri dedicare una parte del proprio tempo a un percorso di crescita di natura sia personale che culturale. Coerentemente con questi criteri il ventaglio dei corsi si articolerà, oltre che sull’insegnamento teorico di svariate discipline, su laboratori e pratiche ispirate al benessere psicofisico, come spiegano gli organizzatori.