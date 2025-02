Unistrasi apre alle future matricole

Dopo l’Università degli Studi oggi tocca all’Università per Stranieri apre le porte della sede di piazza Carlo Rosselli alle future matricole. Sarà una giornata ricca di incontri e approfondimenti tematici, per far conoscere i punti di forza dell’università per stranieri: quindi laboratori linguistici, seminari, interventi mirati sulla dimensione internazionale di Unistrasi, opportunità per studentesse e studenti con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento.

L’open day di Unistrasi si aprirà alle 8.30 con i saluti del rettore Tomaso Montanari, insieme al direttore di Dipartimento, al delegato all’Orientamento e del coordinatore dell’Area della Didattica. A seguire focus sull’offerta didattica dell’ateneo, a partire dalle 14 lingue attualmente insegnate: cinese, giapponese, arabo, portoghese, catalano, francese, inglese, spagnolo, russo, coreano, tedesco e ucraino; a queste si sono aggiunti il turco e la lingua swahili e culture africane.

Poi c’è il ventaglio dei doppi titoli, pvvero con diploma di laurea riconosciuto da Unistrasi e da un’altra università: ai dieci percorsi già presenti con atenei di Francia, Germania, Cina, Corea, Vietnam e Russia, a partire dal prossimo anno accademico 2025/2026 entrerà a far parte dell’offerta internazionale il doppio titolo con la Ludwig- Maximilians-Universität di Monaco di Baviera (Germania).

E c’è un altro corso di studio: dal prossimo anno accademico sarà attivo anche il corso di laurea triennale in ’Decolonizzazione e sostenibilità: ambiente, paesaggi, patrimonio culturale’.

Nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30 si terrà presentazione del corso di dottorato in Linguistica storica, linguistica educativa, italianistica, con le professoresse Laura Ricci, Liana Tronci, Paola Carlucci e Paola Dardano, e i dottori di ricerca e assegnisti Claudia Palmieri e Alessandro Puglisi.

Saranno presenti inoltre desk informativi su accoglienza, orientamento e job placement, certificazioni linguistiche, mobilità internazionale, tirocinio e Diritto allo Studio Universitario. È prevista anche una visita guidata della biblioteca di Ateneo.

