’Una nuova identità’ per l’Ateneo. Scatta l’operazione immagine su comunicazione, logo e sigillo

Nel sigillo araldico in cattedra c’è sempre Santa Caterina d’Alessandria, ma il disegno è stilizzato, semplificato, modernizzato; poi c’è il logotipo ’Università di Siena 1240’ che accompagnerrà tutta la comunicazione interna e in uscita dall’ateneo; il nuovo colore, ’rosso Unisi’, è frutto di uno studio sui colori dei 10 atenei più antichi del mondo ed è comunque una gradazione dei rossi ’terra di Siena’; infine ci sono grafismi ispirati al pavimento del Duomo. Sono dettagli della complessa operazione di rebranding che ha portato l’Università degli Studi ad adottare ’una nuova identità, per nuove relazioni’, ovvero un design system per uniformare visivamente la comunicazione, utilizzabile anche su social e web e identificare l’ateneo.

La nuova identità visiva poggia su alcuni principi fondamentali, quali accessibilità, semplificazione e inclusione e sul concetto di evoluzione continua che vuole il segno adattarsi a ogni tipo di comunicazione.

Sul piano tecnico allora, il nuovo logo, ancora con Caterina d’Alessandria patrona dell’Università, risulta più funzionale e moderno di quello precedente (datato 2012), pur mantenendo una chiara continuità con gli elementi storici e tradizionali del sigillo araldico; poi ci sono font e tipografia studiati per agevolare la leggibilità. Il tutto sarà utilizzato sui siti, dell’ateneo e dei Dipartimenti, sui profili social, su carta intestata, bigliettini da visita, slide per presentazioni, sfondo per teleconferenze, locandine e manifesti, frontespizio delle tesi.

"Il modo in cui parliamo in pubblico, così come il modo in cui facciamo comunicazione visiva – dice il rettore Roberto Di Pietra – plasma la percezione dell’Università di Siena. Farlo in modo coerente ci aiuta a costruire un’identità più riconoscibile". "Con questo lavoro – aggiunge il delegato alla comunicazione, Tiziano Bonini – abbiamo aggiornato l’immagine pubblica del nostro Ateneo, rimanendo allo stesso tempo saldi nelle nostre radici: ci siamo immaginati come parleremo ‘domani’ come comunità, a partire da chi siamo oggi". "L’obiettivo fondamentale di questo progetto - precisa Antonio D’Agnelli, responsabile comunicazione – è creare insieme senso di appartenenza all’interno e autorevolezza verso l’esterno".

Il progetto del nuovo design system è stato affidato alle agenzie Dinamo e Lcd. "Dal 2024 Dinamo e LCD accompagnano Unisi in un percorso che va oltre il semplice restyling grafico - ripercorre Riccardo Pallecchi, cofondatore di Dinamo –. I risultati di oggi segnano l’avvio di una trasformazione più ampia: un nuovo modo di comunicare che mette al centro la relazione con le persone e il ruolo pubblico dell’Ateneo. L’obiettivo non è soltanto aggiornare gli strumenti di comunicazione, ma permettere ai clienti di costruire una relazione più accessibile e coerente e un valore condiviso".

Paola Tomassoni