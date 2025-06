Un look rinnovato per Staggia Senese

Il cuore antico di Staggia Senese è pronto a presentarsi con un look rinnovato alla popolazione. In programma domenica alle 19 l’inaugurazione di via Borgovecchio nella versione riqualificata, in seguito ai lavori effettuati con un investimento di 506mila euro, finanziato con le risorse del Pnrr. Il suggestivo angolo del tempo che fu, ha conosciuto un intervento sul piano viabile che è stato rifatto con una pavimentazione in pietra e l’uso di materiali e arredi in armonia con il contesto circostante.

Come si spiega dall’amministrazione comunale di Poggibonsi, i lavori hanno portato al rifacimento della rete fognaria e dei sottoservizi, anche in collaborazione con gli enti gestori. Afferma in proposito il vice sindaco Fabio Carrrozzino: "Un altro cantiere che si completa nell’ambito di un percorso di rigenerazione urbana che ha interessato il borgo di Staggia con un investimento di circa 1 milione di euro con fondi del Pnrr, in continuità con quanto a suo tempo realizzato in piazza Grazzini".

Nella stessa serata del taglio del nastro, alla presenza della sindaca e della giunta, l’associazione Artigiani e Commercianti di Staggia da un’idea della Compagnia del Vascello ha organizzato un momento conviviale con cena e musica dal titolo "Cibo e Arte". Prima di via Borgovecchio gli interventi di rigenerazione urbana a Staggia hanno riguardato la riqualificazione di via della Pace e di piazza Grazzini.

Sempre nel capitolo rigenerazione urbana con i fondi Pnrr (5 milioni di euro complessivi) sono in fase finale i lavori di riqualificazione nel centro storico del capoluogo (parte di via Antonio Frilli, piazza Amendola, via Gallurì, percorso parallelo a via Maestra a Poggibonsi). E’, come si fa sapere dal comune, l’ultimo intervento da completare nel quadro delle operazioni in atto.