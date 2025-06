Staggia Senese ‘riflette’. Un’assemblea pubblica tra problemi e prospettive

Staggia Senese agli occhi degli abitanti, tra problemi e prospettive. Tanti i temi esaminati nell’incontro nell’area feste di via del Pollaiolo. Una assemblea pubblica, la prima della serie, voluta dal Consiglio di frazione presieduto da Samuele Trombini. Alla sindaca Susanna Cenni e ai componenti della giunta le domande del pubblico, accorso in buon numero: la ricostruzione del ponte di Bellavista e i luoghi di aggregazione, le opere in cantiere e in dirittura di arrivo (la tangenziale, che secondo le previsioni sarà ultimata in autunno), la presenza della Polizia municipale, il servizio dei rifiuti e la cura degli spazi verdi. Argomenti racchiusi nel titolo "Staggia che vorrei", come hanno rimarcato i residenti. "In questi mesi – ha spiegato Trombini – abbiamo raccolto dai cittadini oltre 40 segnalazioni. Il direttivo è impegnato su più settori: l’arredo urbano, la viabilità e la sicurezza, quindi il sociale, l’economia e la sanità". In platea anche il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Federico Gozzi. Ha detto in apertura la sindaca: "Grazie al Consiglio di frazione per il lavoro che sta svolgendo per la comunità". Clima costruttivo e varie richieste di chiarimento, tra i "grandi temi" e le altre criticità. Entrano nel dibattito anche piazza Grazzini, il cimitero di Staggia, le richieste di cestini in superfici a verde, i casi di sosta selvaggia in via Firenze, la raccolta dei rifiuti ("l’educazione in materia ha più valore delle multe", è stato sottolineato dal pubblico) e non è mancato un passaggio sul cosiddetto "ecomostro". Tempi per la realizzazione del ponte di Bellavista? "In agenda un incontro con la Provincia – ha affermato Cenni – ora che si è conclusa la fase dei ricorsi. Completamento della progettazione e poi il via al cantiere, tutto per una durata complessiva di 640 giorni". Risposte alle diverse sollecitazioni: "Un impegno su tanti fronti, dal punto prelievi in collaborazione con la Misericordia al rapporto costante con Sei Toscana per cercare di migliorare alcune difficoltà". L’amministrazione ricorda le manutenzioni al cimitero comunale (magazzini e bagni) che dovranno proseguire. "Staggia al centro di due percorsi di trekking mirati, quindi il Punto Digitale Facile. Sono in fase di completamento i lavori allo stadio, e a breve sarà inaugurata via Borgovecchio riqualificata".

Paolo Bartalini