Un francobollo per I 25 anni di Qualivita: "Modello riconosciuto in tutta Europa"

È stato presentato ieri al ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il ministro Adolfo Urso, il francobollo celebrativo per il 25° anniversario della Fondazione Qualivita, nata a Siena nel 2000. L’emissione, realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e distribuita da Poste Italiane, rientra nella serie tematica “Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy” – Settore alimentare. Il francobollo raffigura la lettera “Q”, simbolo della Qualità, e rende omaggio a un percorso che, partito da Siena, ha saputo dare voce a tutto il sistema italiano delle Indicazioni Geografiche. Sono intervenuti il presidente della Fondazione Cesare Mazzetti, il presidente del comitato scientifico Paolo De Castro, il direttore Mauro Rosati e i membri del cda. "Questo francobollo non è solo un ricordo celebrativo – ha sottolineato Rosati – ma il segno tangibile che il lavoro partito da Siena venticinque anni fa, con il sostegno delle istituzioni locali, della Fondazione Mps e della Banca Mps, ha contribuito a costruire un modello riconosciuto in tutta Europa". A margine si è riunito anche il cda, con la cooptazione di Michele Sciscioli, amministratore delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.