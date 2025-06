Tutti i numeri dei soccorsi. Dami: "Il 118 è pronto, preparazione e novità"

Il 118 dell’Azienda Usl Toscana Sud Est è pronto per il Palio. La centrale operativa di Siena-Grosseto, sotto il coordinamento del direttore facente funzione Stefano Dami, ha predisposto il Piano dei soccorsi sanitari in collaborazione con le Pubbliche assistenze, le Misericordie, la Croce rossa italiana e l’associazione Cb “Il Palio”. Squadre, mezzi, postazioni saranno organizzati per garantire la massima assistenza, anche in caso di maxi-emergenza, alle persone che si troveranno all’interno di Piazza e sui palchi.

Cinque postazioni sanitarie, un centinaio di soccorritori, sette medici, otto infermieri e diciotto ambulanze (comprese quelle della cerchia esterna), oltre a un’ambulanza infermieristica aggiuntiva in supporto alle chiamate di emergenza della città. Questi i numeri dell’organizzazione dell’Emergenza urgenza previsti in piazza del Campo. Ma anche il resto della città sarà presidiato da soccorritori e mezzi. Nel prato di Sant’Agostino sarà presente il camper del coordinamento regionale maxi emergenze, diretto da Andrea Nicolini, a integrazione del servizio comunicazioni radio.

"Il dispiegamento di forze è importante – dice Dami –. Da mesi sono stati effettuati incontri tra il personale sanitario e le associazioni di volontariato per condividere le evoluzioni organizzative necessarie. Nella Centrale operativa del Ruffolo è stato allestito un ambiente per la gestione del Palio con due postazioni dedicate, in contatto costante con la Piazza e con i mezzi di soccorso attraverso più maglie radio. Nelle postazioni di Piazza verrà sperimentato quest’anno un sistema di gestione informatica dell’evento grazie a una rete internet dedicata messa a disposizione dall’amministrazione comunale e grazie ad un software pensato proprio per questo tipo di eventi".

"È per me motivo di orgoglio e soddisfazione poter assicurare il servizio in una manifestazione così importante – dichiara Mauro Breggia, direttore del dipartimento di Emergenza urgenza –. Il nostro Dipartimento sarà pronto a rispondere a ogni evenienza".

Il direttore generale dell’Asl Tse Marco Torre plaude allo sforzo: "Per la Asl è un onore poter dare il proprio contributo. Visto il grande impegno profuso, ringrazio sin da ora il nostro personale e le associazioni di volontariato".