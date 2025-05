San Casciano dei Bagni, al via il servizio di ambulanza infermieristica

San Casciano dei Bagni (Siena), 1 maggio 2025 - A San Casciano dei Bagni, a partire dal 1 maggio 2025, presso la sede della Misericordia di Celle sul Rigo, sarà attivo il nuovo servizio di ambulanza infermieristica India H12 dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Un servizio innovativo e necessario che si inserisce nell’ambito della riorganizzazione del sistema regionale di emergenza-urgenza, andando a rispondere in modo concreto alle esigenze di copertura sanitaria, garantendo allo stesso tempo una presenza capillare sui territori e un presidio tempestivo nei casi di emergenza.

“Il potenziamento del servizio 118 a Celle sul Rigo è un passo avanti storico per un territorio marginale e lontano dagli ospedali come è quello di San Casciano dei Bagni e di tutto il sud della Provincia di Siena - dichiara la Sindaca Agnese Carletti - È il frutto di un lavoro di interlocuzione e studio lungo anni del quale mi preme ringraziare in primis la Regione Toscana e in particolare l’Assessore alla sanità Simone Bezzini che con le scelte attivate in questi cinque anni ha cercato davvero di non lasciare indietro la “Toscana Diffusa”, la Direzione della Asl Sud Est, il Direttore Torre e tutta la struttura per aver dato al territorio l’attenzione che merita, la Misericordia di Celle sul Rigo e il Governatore Don Piero Barbieri, che con la sua struttura e dotazione di automezzi riesce a sostenere questo passo avanti importante per la comunità. Ringrazio anche gli infermieri tutti. La sopravvivenza delle nostre piccole realtà passa soprattutto dai servizi e questo traguardo è quindi anche un nuovo punto di partenza perché il territorio necessita di un servizio sanitario sempre più capillare e presente”. Il nuovo assetto dell’emergenza introduce mezzi avanzati con infermieri di emergenza urgenza territoriale, capaci di intervenire rapidamente nelle emergenze grazie a protocolli clinici e dotazioni sanitarie adeguate, in costante collegamento con la centrale 118. Un modello che rafforza l’assistenza territoriale e migliora l’efficienza del sistema, anche nelle zone più periferiche. La presentazione ufficiale del servizio si terrà venerdì 10 maggio alle ore 14:30 presso la sede della Misericordia di Celle sul Rigo, alla presenza dell’Assessore Regionale alla Sanità Simone Bezzini e del nuovo Direttore Generale della Asl Toscana Sud Est, Marco Torre. “Se in sanità i tempi di risposta sono fondamentali, nell’ambito dell’emergenza urgenza questi lo sono ancora di più - dichiara il Direttore Generazione della ASL Toscana Sud Est Marco Torre - Per questo, per garantire a tutti i cittadini un equo accesso alle cure, la capillarizzazione della rete 118 è molto importante. Come Asl Toscana Sud Est abbiamo a cuore chi abita in zone periferiche come questa, per questo siamo, e lo saremo anche in futuro, pronti a dare risposte concrete ai bisogni. Voglio ringraziare il personale infermieristico della nostra Asl, perché grazie al loro contributo professionale riusciamo a dare una risposta preziosa per questo territorio”. “È necessario sottolineare l’elevato livello di professionalità e competenza degli infermieri dell’emergenza territoriale ed evidenziare come la loro preparazione clinica, l’abilità decisionale e la capacità di operare in autonomia rappresentino un elemento fondamentale per la sicurezza e la qualità dell’intervento sanitario sul territorio - afferma la Dottoressa Vianella Agostinelli, direttrice del Dipartimento delle Professioni Infermieristiche e Ostetriche della ASL Toscana Sud Est - Il modello di ambulanza-infermieristica rappresenta una risposta moderna ed evoluta ai bisogni della popolazione, valorizzando pienamente le competenze avanzate della professione infermieristica e confermando la centralità del loro contributo nella costruzione di un servizio sanitario pubblico più accessibile, efficiente e prossimo al cittadino”.