Turismo in Valdichiana. Pasqua e Primo Maggio. Previsioni: tutto esaurito

Turismo, locomotiva dell’economia nazionale; comparto che nel 2024 ha messo a segno un +2,5%, grazie a 485 milioni di presenze, producendo, con l’indotto, quasi il 10% del PIL, e in cui la Toscana occupa un posto di primo piano. Logico, dunque, che anche la Valdichiana Senese, che nel 2024 ha superato un milione di presenze, attenda con trepidazione il lungo ponte che collegherà Pasqua al 1 Maggio. L’atmosfera che si respira è quella che normalmente precede i ‘grandi eventi’, si sente parlare di ‘tutto esaurito’, sulla scia di un avvio di primavera già promettente. Secondo i rilevamenti di Valdichiana Living, tour operator ufficiale del territorio, si preannunciano flussi stabili o in lieve aumento rispetto al 2024 (quando il meteo non fu esaltante), con i visitatori italiani in lieve flessione, e incremento, tra i viaggiatori internazionali, del mercato asiatico, segnatamente della Corea.

In totale, dovrebbero essere 90.000 le presenze nel periodo, a cui vanno naturalmente aggiunti gli escursionisti quotidiani. L’intero sistema risente dell’incertezza internazionale, che induce dunque alla cautela; in compenso, come fa notare Bruna Caira, direttrice tecnica di Valdichiana Living, "l’analisi svolta in occasione del recentissimo Vinitaly Tourism conferma le destinazioni turistiche della Toscana caratterizzate dalla presenza di produzioni vitivinicole tra le più desiderate: Montepulciano è capace di richiamare il 27% degli enoturisti tedeschi". Grande soddisfazione esprime Vittorio Marzocchi, contitolare dell’agenzia Eramo, che gestisce alloggi per vacanze e che parla di un’occupazione, per Pasqua, prossima al 100%: "Ci confrontiamo ogni giorno con i turisti americani, che continuano a rappresentare la netta maggioranza della nostra clientela – spiega il giovane imprenditore – e ci confermano che la questione-dazi non produce effetti sui viaggi. Seguono i brasiliani e i cinesi, che sono un po’ la novità; poi il classico mercato nord-europeo. Semmai – osserva Marzocchi – è evidente una minore propensione alla spesa". "Le strutture riferiscono un sold-out per le vacanze pasquali – afferma Franca Salerno, Presidente della Pro Loco di Montepulciano –, con presenza di italiani prenotati per tutti i ponti. Le prenotazioni non vanno oltre i 2-3 giorni, il viaggiatore ama muoversi". La Pro Loco aggiunge poi un dato significativo: "Molto ricercate – dice Salerno – le attività che prevedono passeggiate nella natura e degustazioni di prodotti locali ed eccellenze enologiche". È la conferma di quanto emerso al Vinitaly Tourism dove, presentando il modello di destinazione Valdichiana Senese, Bruna Caira ha sottolineato come "turismo esperienziale ed agroalimentare possano integrarsi per garantire uno sviluppo territoriale sostenibile".

Diego Mancuso