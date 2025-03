Turismo del Vino, l’accordo. Rcr sponsor del Movimento 800 cantine e 300 eventi

Firmato l’accordo di sponsorship di Rcr con il Movimento Turismo del Vino. Rcr sarà sponsor per il "Movimento Turismo del Vino", il più grande movimento italiano di enoturismo che conta più di 800 cantine registrate in 20 regioni italiane e organizza più di 300 eventi l’anno in tutto il territorio nazionale. Molti sono gli eventi stagionali organizzati, che ogni anno attirano migliaia di appassionati del mondo del vino. Vigneti Aperti, il primo appuntamento dell’anno che, da marzo a ottobre, apre le porte delle cantine socie di tutta Italia alla scoperta dei luoghi del vino più suggestivi, rappresenta una delle principali vetrine di questo movimento. Il tema scelto per il 2025 sarà il "Wine Trekking", un’iniziativa che permetterà ai visitatori di scoprire tante bellezze naturali, storiche e culturali delle diverse regioni italiane, in un perfetto connubio tra natura e tradizione vinicola. Cantine Aperte, l’evento cult e più conosciuto, si terrà in tutte le cantine d’Italia aderenti all’iniziativa il 24 e 25 maggio 2025, giunto alla sua 33° edizione. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati del vino di entrare in contatto diretto con i produttori e scoprire i segreti dei loro vini. Cantine Aperte a San Martino, che si terrà dal 1 all’11 novembre per la tradizionale festa del vino novello, è un altro evento di grande rilevanza. In quei giorni, ricorre la data del Wine in Moderation Day dell’8 novembre, una giornata dedicata alla sensibilizzazione sull’utilizzo moderato di vino e alcolici. Cantine Aperte in Vendemmia, appuntamento di settembre e ottobre 2025, celebra uno dei momenti più significativi dell’anno per tutti i produttori, il periodo della vendemmia, che segna il culmine della fatica e della passione per il mondo vitivinicolo. Cantine Aperte a Natale, con numerosi appuntamenti regionali e locali, darà il via alle festività natalizie. Calici di Stelle, uno degli appuntamenti più amati, dal 25 luglio al 24 agosto, offrendo esperienze uniche tra vino e stelle. Rcr consolida così una collaborazione di sponsor del movimento, sostiene tutte queste iniziative con entusiasmo, rafforzando il proprio impegno verso la promozione del vino e dell’enoturismo. Il calice selezionato e istituito come "Calice Ufficiale MTV" per tutto il 2025 è Aria A38, un calice esclusivo che sarà riservato a tutte le cantine aderenti all’iniziativa a un prezzo agevolato.

Lodovico Andreucci