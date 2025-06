Torrita di Siena, ecco lo stadio del rugby

Pochi giorni e sarà dato il via alla festa. Un’opera attesa che Torrita di Siena è pronta a salutare: si tratta del nuovo stadio di rugby che sarà inaugurato giovedì alle ore 18.30. "L’opera, dal costo complessivo di circa 1 milione di euro, è stata realizzata dal Comune di Torrita di Siena con un contributo di oltre 300mila euro da parte della Regione Toscana", fa sapere il Comune di Torrita di Siena. La gestione è della Molòn Labé Rugby, realtà torritese che è cresciuta molto negli anni e che quindi avrà una nuova casa dopo gli anni trascorsi a Bettolle. Manca ancora qualcosa ma per l’inizio della stagione sportiva i ragazzi potranno allenarsi e giocare in un manto erboso ben illuminato. Lo stadio si estende su un’area di circa 1,5 ettari e comprende, oltre al campo, gli spogliatoi e una club house che sarà il centro di tante attività oltre che il luogo ideale per consumare il "terzo tempo", momento imperdibile per chi mastica e respira rugby. E in futuro potrà essere anche un riferimento per la socialità e le serate dei torritesi.

Il rugby si sta facendo strada in Valdichiana: "generalmente abbiamo circa cento ragazzi – spiega Flavia Berti della Molòn Labé – ma i numeri possono cambiare durante la stagione. Siamo soddisfatti del nuovo stadio, c’è stato tanto impegno. Non mancano i progetti, intanto tornerà la squadra seniores e continueremo a collaborare con le altre squadre". Ragazzi e ragazze a Torrita potranno scoprire uno sport che ha sempre più tifosi. E da giovedì a domenica arrivano i festeggiamenti con il rock festival e lo stand gastronomico.

Luca Stefanucci