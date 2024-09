Tornano le visite al Buongoverno

A partire da oggi e fino al 30 settembre torna la possibilità della straordinario viaggio nel cantiere del Buongoverno a Palazzo pubblico, con le visite guidate a tu per tu con lo straordinario affresco.

Sono previsti sei turni di visita giornalieri dal lunedì alla domenica e inizio nei seguenti orari: 10.30, 11.15, 12, 14.45, 15.30 e 16.15. Le visite guidate saranno in lingua italiana eccetto quelle delle 10.30 e delle 11.15 di ogni lunedì mattina, che saranno riservate in lingua inglese per favorire la partecipazione dei visitatori internazionali.

I biglietti possono essere acquistati online al seguente link https://siena.b-ticket.com/ticketshop/webticket/shop? oppure telefonicamente dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle 9 fino alle 13, ai numeri 0577/292614-15. I biglietti acquistati telefonicamente dovranno essere ritirati e pagati alla biglietteria del Museo civico entro mezz’ora dall’inizio della visita. In caso di disponibilità residua, sarà possibile acquistare i biglietti anche alla biglietteria del Museo civico il giorno stesso della visita. Il biglietto unico intero per le visite al Cantiere del Buongoverno è di 21 euro e include la guida, oltre che l’ingresso al Museo civico.