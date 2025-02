Torna la navetta per i dipendenti 30 corse al giorno

Torna dal 3 marzo prossimo il servizio navetta per il personale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Il servizio, affidato ad Autolinee Toscane, si integra con la disponibilità di posti auto per i dipendenti dell’Aou Senese presso il parcheggio La Stazione, grazie ad una collaborazione con Sigerico.

In questo modo i dipendenti potranno parcheggiare nell’area di sosta dedicata – sono 100 i posti auto disponibili – e raggiungere rapidamente l’ospedale grazie alla navetta attivata.

Il servizio è totalmente gratuito per tutti i professionisti dell’Aou Senese, a cui basterà esibire il badge aziendale per salire a bordo, e vuole essere un supporto per chi lavora alle Scotte, oltre che un aiuto per decongestionare il traffico, i parcheggi e la viabilità interna all’ospedale.

La navetta sarà attiva nei giorni feriali, esclusi quindi sabato, domenica, festività ed eventuali ponti e sarà operativa su tre fasce orarie - dalle 7.15 alle 09.15, dalle 12 alle 16 e dalle 19,45 alle 20.30 - con una frequenza di circa 15 minuti tra una corsa e l’altra, per un totale di 30 corse giornaliere.

Il percorso è il seguente: partenza da via Lombardi (sosta bus dietro la stazione ferroviaria di Siena), e arrivo diretto in viale Bracci, con fermata all’ingresso principale dell’ospedale, nei pressi del lotto DEA (strada che porta al centro direzionale) e al lotto didattico (lato obitorio). Imboccando poi strada delle Scotte, i mezzi fanno ritorno al punto di partenza.

Il servizio sarà sospeso nel periodo estivo, dal 14 luglio al 31 agosto.