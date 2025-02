Tondi, presidente Sci Club: "Quando nevicava tanto..."

Puoi dirci il tuo nome, l’età e da quanto tempo vivi ad Abbadia? "Andrea Tondi, presidente e allenatore dello Sci Club Amiata, 56 anni, nato e cresciuto a Abbadia dove vivo, occupandomi dello Sci Club".

Com’era la stagione ad Abbadia quando eri piccolo? "L’Amiata vantava uno dei più importanti impianti sciistici d’Europa; in località Cantore si disputava la European Cup di slalom femminile. Arrivavano molti turisti e spettatori ed era così per tutta la stagione. Non mancava mai la neve! E le piste di più livelli di difficoltà erano davvero attrattive. Ricordo quando da piccolo uscivo di casa coperto perché la neve anche in paese era tanta, figuriamoci in montagna!"

Cos’è cambiato? "Purtroppo da un po’ di tempo la situazione della stazione sciistica è in crisi per la mancanza di neve e, di conseguenza, per la difficoltà di interventi su piste e impianti".

Cosa succederà in futuro? "La situazione non è delle migliori e penso che con il passare degli anni lo sport invernale a Abbadia andrà a affievolirsi. Di una cosa sono certo: lo Sci Club punterà a fare del suo meglio per non far spegnere questa tradizione centenaria che è parte dei badenghi".

Ecco quello che racconta un nostro amico che fa parte della squadra agonistica di discesa dello Sci Club Amiata: "Essendo del 2011 non ho avuto la possibilità di vivere il periodo di maggior splendore della montagna. Oggi per partecipare alle gare regionali dobbiamo fare 3-4 ore di viaggio, per le nazionali anche 10; ci fa perdere diversi giorni di scuola, cosa che non succedeva un tempo. Bastava un quarto d’ora per raggiungere le piste".