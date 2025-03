Tim Burton e Monica Bellucci, nido d’amore in Toscana. “Acquistata una proprietà a Palazzone”

San Casciano dei Bagni (Siena), 20 marzo 2025 – Le voci in paese si fanno sempre più insistenti e c’è chi giura che ormai la trattativa è conclusa. Monica Bellucci e Tim Burton pare abbiano acquistato una proprietà a Palazzone, frazione di San Casciano dei Bagni scegliendo così il loro nido d’amore in Toscana. A testimoniare questa voce potrebbe esserci la recente visita alla galleria di Cetona e una visita lampo che la scorsa estate i due hanno fatto nel comune senese. In una piazza deserta per il caldo agostano, da una berlina nera, è scesa la coppia più in vista di Hollywood accompagnata da un’autista. Il tempo di fare due passi fino alla Collegiata e al Municipio e poi ripartire. In molti si chiesero allora il motivo di quella straordinaria apparizione, tanto inusuale quanto inimmaginabile da queste parti. Camicia bianca e pantaloni neri lei, cappello nero a falda larga lui. A questo punto la scelta di una villa in campagna sarebbe più che una valida spiegazione. La proprietà acquistata potrebbe essere quella di una famiglia straniera che aveva scelto Palazzone come ‘buen retiro’ da molti anni. Il comune termale arricchisce così la lista degli ospiti illustri. Tra i più longevi l’artista concettuale Joseph Kosuth, arrivato negli anni ’70. Circa 30 anni fa invece ha scelto San Casciano l’attore e regista Sergio Castellitto insieme alla moglie, la scrittrice Margaret Mazzantini.

Proprio a San Casciano hanno girato alcune scene dei film ‘Non ti muovere’ e ‘La Bellezza del Somaro’. Un attore che invece ha comprato e poi rivenduto è stato Vincenzo Salemme. Stessa scelta ha fatto l’attrice Cristiana Capotondi, dopo la nascita della figlia Anna. Da un paio d’anni anche Sabrina Ferilli insieme al marito, il manager Flavio Cattaneo ha comprato un casale in campagna così come Duncan Niederauer, patron del Venezia calcio e già capo della borsa di New York. Chi invece ha scelto di investire creando un’attività di successo è stato l’imprenditore Giovanni Bulgari, della famiglie di gioiellieri, che insieme a suo padre Paolo, ha aperto un’azienda di vini, ‘Podernuovo a Palazzone’.

Da qualche tempo anche l’attore Fabrizio Bentivoglio ha preso una casa a Celle sul Rigo. Sempre a Palazzone, da molti anni vive il regista e sceneggiatore Giacomo Battiato. Più recentemente anche la regista Francesca Archibugi.

Certamente Monica Bellucci e Tim Burton saranno in ottima compagnia. Chissà se riusciranno a trascorrere molto tempo in Toscana. Il regista statunitense, infatti, è tornato da poco sul grande schermo con Beetlejuice Beetlejuice, il seguito del suo film cult del 1989. Tra i suoi più grandi successi ‘Batman’, ‘Edward mani di forbici’ e ‘Big Eyes’. Monica Bellucci, originaria di Città di Castello in provincia di Perugia, ogni estate torna a far visita alla famiglia di origine. L’amore tra i due artisti è scoppiato durante un Festival del Cinema di Lione, nell’autunno 2022, dove la Bellucci ospite d’onore ha consegnato a Burton il premio Lumière alla carriera. Da allora non si sono più lasciati. La modella e attrice, vera ambasciatrice del Made in Italy, vive a Parigi da molti anni ma ha sempre mantenuto un forte legame con l’Italia.