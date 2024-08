Monica Bellucci e Tim Burton, due star in paese. Visita lampo della coppia nel comune termale

Bellissimi, mano nella mano, ieri Monica Bellucci e Tim Burton hanno attraversato la piazza di San Casciano dei Bagni salutando i pochi presenti. Le due star hanno visitato il paese e si sono diretti fino alla Collegiata e poi al Comune. Una visita lampo, accompagnati da un autista. Burton, con l’inconfondibile cappello e il completo nero d’ordinanza, ha prestato il fianco alla sua dolce metà, l’attrice e modella che indossava camicia bianca e gilet nero. Il regista a breve tornerà al cinema con Beetlejuice Beetlejuice, il seguito del suo film cult del 1989. Tim Burton ha anche raccontato che la pellicola non esisterebbe se non fosse stato per Mercoledì, la serie Netflix da lui ideata e prodotta. Monica Bellucci, originaria di Città di Castello, ogni estate torna a far visita alla famiglia. Probabilmente l’escursione a San Casciano dei Bagni è stata una tappa piacevole, durante il tragitto per raggiungere l’amata Umbria.