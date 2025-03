Monica e Tim, un amore chiamato Toscana: viaggi, soggiorni stellari e una villa da sogno La visita nel borgo di San Casciano dei Bagni, quelle notti al Grand Hotel Principe di Piemonte per il matrimonio di Gigi Buffon e Ilaria D'Amico. La coppia di divi non resiste al fascino della regione. Adesso spunta una trattativa per l'acquisto di una proprietà a Palazzone