Terre di Siena Ultramarathon Mille in corsa

E’ il giorno della decima edizione, attesissima, della Terre di Siena Ultramarathon che si tiene stamattina con diversi tipi di gare. Un evento particolarmente inclusivo quello di quest’anno grazie alla possibilità per gli iscritti di partecipare appunto a diverse tipologie di percorsi. Le distanze variano dalla classica di 50 chilometri (partenza da Piazza del Campo alle 9), passando per quella di 32 km (partenza alle 9,30) e arrivando fino alla 18 km (inizio ore 10), tutte in modalità competitiva e, quindi, con obbligo di tesseramento e certificato medico-agonistico.

Per chi invece vuole godersi il bellissimo paesaggio da cartolina, le due passeggiate non competitive nordic e fit walking di 13 km e 5 km, senza obbligo di tesseramento e certificato medico. L’attenzione nella gara da 50 km è sull’ultrarunner Francesca Canepa (Atletica Sandro Calvesi), un palmares in cui ha inanellato tantissime vittorie conquistando mostri sacri come Tor des Geants, Utmb Hong Kong 100, l’Eiger Ultra Trail, la Transgrancanaria, il Cappadocia Ultra Trail. Per gli uomini ci sarà Emanuele Quercioli (Polisportiva Ellera Asd) già vincitore della stessa distanza ultra un anno fa.

Nella gara da 18 km, da segnalare la presenza dell’atleta locale Federico Badiani (Gs Orecchiella Garfagnana), vincitore, tra le altre, della EcoMaratona del Chianti Classico 2023 e qui già protagonista, nel 2023 e 2024 sulla 32 km dove si era posizionato terzo. In campo femminile c’è la compagna di squadra Jessica Perna più volte al via di questa gara. Attesissimo il veterano Luciano Magi (Il Gregge Ribelle), quasi ottantenne, noto per le sue imprese nel nuoto in acque libere e con più di cento maratone concluse, oltre a due Ironman all’attivo.

Sono più di un migliaio gli atleti iscritti da 249 squadre che hanno prenotato un posto sulla linea di partenza di una manifestazione che, tra centro storico e paesaggi rurali, è ormai un classico mix di corsa e bellezza. Un dato significativo, la crescita delle donne in gara che tocca il 30 per cento, così come la presenza di atleti stranieri provenienti da dodici nazioni diverse. Le regioni italiane più rappresentate al via sono Lombardia, Lazio, Emilia Romagna e Veneto. I più giovani in gara sono Ludovica Cantarella e Matteo Muzzi, rispettivamente 21 e 22 anni mentre vincono di esperienza Marcella Barzagli e Giuliano Manenti, rispettivamente 72 e 80 anni. Sarà una domenica speciale infine per i corridori Alberto Puccioni e Michele Gallina che festeggeranno il proprio compleanno spegnendo 75 candeline.

Guido De Leo